Dos muertes conmocionan a Orán

Dos muertes violentas ocurridas ayer en Orán conmocionaron al norte. Al respecto, el jefe de la Regional Nº 2, comisario José Ibarra, explicó hoy en declaraciones a Radio Ciudad, de Orán, que “en cuanto al caso de Marcelino Valdés Cari: el hombre que murió producto de un disparo en la cabeza, se encuentran trabajando en la recolección de información para que se sume a la investigación, y que serían tres las personas que intentaron subir al hombre a un vehículo”.

Por otra parte, Ibarra habló sobre otro hombre que fue encontrado sin vida cerca de la orilla del río Bermejo, señalando que la autopsia “permitirá identificar la persona y la causa del deceso”.

Fuentes judiciales que investigan el hecho, señalaron que el cuerpo se hallaba en un paso ilegal, en proximidades del río Bermejo, en un lugar de difícil acceso denominado Finca Carina.

El cuerpo, perteneciente a un hombre mayor, no fue identificado aún y no presentaba signos externos de violencia. Fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF de Orán, donde se le practicará la autopsia para determinar la data y causa del deceso. LE PUEDE INTERESAR Orán: asesinaron a un bagayero de un balazo en la cabeza Empresario logró esconderse en un "cuarto blindado"

El asesinato del bagayero

El despiadado crimen ocurrió durante la mañana de ayer, al frente de una despensa. Según la investigación, las primeras hipótesis plantean un “ajuste de cuentas”.

Fuentes policiales consultadas por El Tribuno sostuvieron que antes del mediodía un hombre, a quien primero identificaron como ‘el bagayero‘, fue asesinado de un tiro en la cabeza. Estremecedor, el crimen ocurrió a plena luz del día y delante de algunos vecinos del barrio Mitre, en San Ramón de la Nueva Orán.

En plena investigación, entre tantas otras, la fiscal a cargo del nuevo crimen en el norte provincial es la doctora Claudia Carreras, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en Orán. ‘La fiscal penal investiga el homicidio de Marcelino Valdez de 51 años, ocurrido este domingo en la intersección de calles Martín Fierro y Bustamante de barrio Mitre de esa ciudad‘, informaron ayer desde el Ministerio Público Fiscal.



Los testimonios

Según pudo saber El Tribuno, la víctima del crimen residía en el barrio 9 de Julio, lindante con el barrio Mitre, donde ocurrió el asesinato. Vecinos que fueron testigos de lo ocurrido sostuvieron que se trata de barrios que para nada son seguros sino todo lo contrario, donde es habitual el choque de grupos antagónicos y ‘cuando no, este tipo de crímenes‘. Ambas barriadas están separadas por una de las calles donde se produjo el hecho.

Las primeras pesquisas aseguraron que el hecho tuvo lugar cerca de las 11, cuando Valdez se dirigía hacia la despensa ubicada en la intersección de las mencionadas calles y fue interceptado por un hombre que descendió de una camioneta. A partir de ese momento ambos comenzaron a forcejear, ‘al parecer el tipo que estaba en una camioneta con otro que lo esperaba arriba de la misma lo quería llevar a la fuerza y éste -víctima- se negaba, decía que no quería ir‘, sostuvo una de las personas que observó lo ocurrido, testigo que prefirió no revelar su nombre.

Mientras forcejeaban el hombre que había descendido de una Hilux color negro sacó de entre sus prendas de vestir un arma de fuego y le disparó en la cabeza a Marcelino Valdez. Tras el fogonazo, corrió hasta el vehículo y junto al conductor del mismo se dieron a la fuga. El hombre de 51 años mortalmente herido fue asistido por personas que serían integrantes de su familia quienes lo trasladaron hasta el hospital San Vicente de Paúl donde perdió la vida. Fue demasiado tarde y los profesionales de la Salud no pudieron hacer nada.

Las primeras pesquisas realizadas en torno al nuevo crimen en Orán indicaron que los efectivos e investigadores norteños ya tendrían identificado el sujeto que sin piedad abrió fuego en la cabeza de Valdez (51). Si bien en el lugar y la zona donde se produjo el crimen no hay cámaras de seguridad, el hecho fue perpetrado a plena luz del día, en la vía pública y ante la presencia de varias personas. Hay que tener en cuenta que se trató de una jornada especial por el Día del Padre.

Siguiendo algunas de las hipótesis que los sabuesos manejan, el presunto sospechoso del crimen estaría ligado al ambiente narco con lo cual se desprende que el bagayero fue víctima de un violento ajuste de cuentas. De todas maneras las investigaciones siguen y se presume que en las próximas horas se conocerá al menos a un detenido.