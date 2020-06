Administrativos de escuelas atienden desde este jueves

A partir de este jueves, el personal administrativo y de maestranza de las escuelas volverá a trabajar. En lo que queda de este mes la atención será dos veces por semana, martes y jueves; mientras que en julio, después de las vacaciones de invierno, se atenderán tres veces por semana: martes, miércoles y jueves.

La decisión se conoció ayer, tras la reunión de referentes de la Intergremial Docente y Sitepsa con autoridades del Ministerio de Educación de Salta. Ambas partes avanzaron en el protocolo de bioseguridad y definieron las nuevas fechas de los exámenes extraordinarios para terminalidad de estudios. Estos se harán por única vez en tres llamados: del 27 al 31 de julio, del 10 al 14 de agosto y del 24 al 28 de ese mes. Para los exámenes finales ordinarios se estaría pensando en septiembre.

Este jueves los mismos docentes podrán comenzar a ponerse al día con sus papeles, y la próxima semana, entre el 28 de junio y el 30 de junio, los estudiantes secundarios y terciarios podrán inscribirse para rendir las materias que adeudan. "Cada institución es responsable de la apertura de su escuela y debe cumplir con todos los requerimientos: ordenanzas y personal administrativo suficientes, ver que se nombren los que faltan y que se reemplacen los grupos de riesgo, elementos, insumos de limpieza e higiene y funcionamiento de baños", detalló el titular de UDA, Guillermo Burich.

El gremialista volvió a insistir en que "los establecimientos que no cumplan con los requerimientos no están en condiciones de abrir". Aunque aseguró desconocer cuántas escuelas son las que no estarían en condiciones de abrir en Salta. Aparte dijo que el hecho de que una institución abra sus puertas para resolver cuestiones administrativas del propio personal y de los padres no significa que esté habilitada para la toma de exámenes.

Alberto Salim, miembro de Sitepsa, advirtió: "El jueves veremos realmente cuál es la realidad del sistema educativo de la provincia". Añadió que su sector no está en contra de los exámenes sino que pide que las condiciones estén dadas para volver.