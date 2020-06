Cerrillos: Roban información sensible del Concejo Deliberante

Mientras se desarrolla el paro de municipales con manifestaciones contra la gestión de la intendenta Yolanda Vega, surgió un escándalo de proporciones en el Concejo Deliberante de Cerrillos.

El reguero de pólvora político se encendió apenas algunos concejales oficialistas admitieron que hubo "hackeo de información sensible del cuerpo". Sin embargo, esta denuncia tendría que ver con falta de conocimiento del funcionamiento interno del cuerpo deliberativo de Cerrillos.

Al parecer la documentación señalada como faltante, tiene que ver con ordenanzas y otros papeles relacionados con la cuestión administrativa del Concejo Deliberante.

Por lo menos, así lo hizo saber el edil Javier Kairuz quién catalogó de "grave" este supuesto robo de información pública.

Una computadora hackeada

"Descubrimos que algo andaba mal cuando quisimos ingresar a la computadora con un número de expediente. Entonces necesitábamos de un técnico para que revise lo que estaba pasando con la máquina. Ahí nos enteramos que fue hackeada esa computadora. Grande fue la sorpresa. Ahora debemos buscar expedientes en papel en las cajas de archivo", contó el edil del bloque oficialista a la municipalidad.

Kairuz remarcó que "hubo una mano negra, no me caben dudas. Ahora debemos decidir qué hacer, porque todas las ordenanzas de gestiones pasadas, desaparecieron. Estamos estudiando este grave hecho ocurrido en el Concejo Deliberante. Es un delito, vamos a decidir como cuerpo si vamos a la justicia".

Para el edil no se entiende el porqué de semejante daño. "No tenemos nada del pasado, el informe del especialista dice que fueron robadas o borradas a propósito. Esta información agilizaba los tiempos de trámites. No me caben dudas que esto fue a propósito".

Otros ediles cuentan que había información "sensible" para algunas administraciones pasadas que terminó siendo borrada con intención de ocultar algo turbio.

Otra versión del hackeo

El exconcejal y expresidente del concejo Adrián Ustarez salió al cruce de estas denuncias públicas de supuestos hackeos en una de las computadoras del Deliberante y señaló que raya, lo absurdo.

"Nunca hubo un digesto de ordenanzas. Se trabajó bien y en orden en la gestión pasada. En las computadoras nunca cargamos ordenanzas y resoluciones. Todo lo volcamos en papel. Están hablando porque los ediles no saben cómo funciona el Concejo".

Ustarez recordó "se necesitaría hacer un digesto de toda esta documentación. Esta gestión se debe ocupar de los problemas de los vecinos y no estar perdiendo tiempo".

El exconcejal remarcó "quieren ensuciar una gestión pasada. Siempre estuvo la documentación en papeles, la única computadora en condiciones es para realizar notas en word".

"Ahora no tienen problemas, ni siquiera deudas, tienen todo, me cuesta entender lo que salió a decir Kairuz, queriendo poner en duda la gestión pasada del Concejo de Cerrillos".