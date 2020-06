Diversas movilizaciones generaron caos en la ciudad

El centro de la ciudad vivió un día de furia, con movilizaciones en distintos puntos del centro capitalino que generaron caos vehicular y malestar entre los conductores.

Más de 100 propietarios de colectivos y utilitarios se concentraron en la avenida Hipólito Yrigoyen para protestar y pedir que se declare la emergencia en el sector del turismo.

En paralelo, al menos 100 empleados de casinos se manifestaron frente al Ente Regulador de Juegos de Azar (Enreja) para pedir volver a trabajar después de más de 90 días de parate total. El acceso a la ciudad también fue complicado después de que la Provincia endureciera los controles en los ingresos a Salta.

A esto se sumó en la avenida San Martín una marcha de trabajadores municipales, que hicieron paro por mejores condiciones laborales.

Turismo

Con el objetivo de visibilizar su situación, los propietarios de pequeños y medianos transportes de turismo se convocaron para marchar por distintos puntos del macro y microcentro salteño. Al menos 100 vehículos se movilizaron por la ciudad.

Ariel Linares, uno de los trabajadores del sector, indicó a Radio Salta que son conscientes de que el turismo no se normalizará antes de fin de año a raíz de la pandemia, y que por eso solicitan ayuda del Estado para el sector. Creen que el "turismo interno no existe".

"El principal motivo de este reclamo es dar a conocer que el transporte para el turismo chico existe en Salta y en el país. Nos estamos dando a conocer. Hoy en la Legislatura hemos presentado una nota por mesa de entrada para informar nuestra situación y que somos totalmente distintos a las grandes empresas nacionales", expresó Linares.

El referente explicó que estas empresas están encuadradas dentro de una norma que regula todo el transporte en general, sin embargo ellos quedan excluidos a la hora de recibir beneficios.

"Para cumplir con el Estado encuadramos, para recibir algún beneficio no existimos. Nosotros queremos decirles que no estamos en contra de nada ni de nadie, nos sentimos incómodos y tenemos vergenza de tener que salir a la calle a hacer esta marcha en estas circunstancias. No la creíamos adecuada pero tuvimos que salir", afirmó.

Los autoconvocados están solicitando una reunión con las autoridades provinciales, "de 10 o 15 minutos", para manifestar cuáles son los problemas que aquejan al sector y "hacerles ver que no somos como las líneas regulares".

"Nosotros sabemos que hasta fin de año no trabajamos. La frase "turismo interno' nos causa urticaria porque sabemos que no existe y para mí es un riesgo decir eso. La solución es que el Estado tenga una línea de beneficios para pequeñas empresas, de las que viven una o dos familias, porque nosotros tenemos cero crédito y beneficio, nada", remarcó.