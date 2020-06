Vecinos preocupados por la inseguridad en El Bordo

Vecinos de El Bordo llamaron a una reunión con autoridades locales para plantearles el problema de inseguridad por el cual están padeciendo.

La reunión tuvo lugar el complejo Polideportivo y contó con la presencia del secretario de Gobierno en representación del municipio, el senador Carlos Rosso, el concejal Mario Romero y miembros del gabinete municipal.

"El problema de robos en las viviendas se viene incrementando en los últimos años, debido a que los delincuentes saben que no van a quedar detenidos. A mí me robaron dos veces en una semana, en la casa había gente pero no les importó, hacemos las denuncias pero no pasa nada, todos saben quienes son, la justicia debería actuar mucho más rápido", expresó Laura Valdez, vecina.

De acuerdo a lo informado por los vecinos, las personas que son responsables de los robos son siempre las mismas, en muchos casos actúan bajo los efectos de las drogas, los robos son justamente para la compra de drogas y bebidas alcohólicas, "son jóvenes que están enfermos, eso no quiere decir que no sean culpables, pero es necesario que sean tratados de lo contrario seguirán delinquiendo, las drogas representan un gran flagelo, por lo tanto hay que trabajar sobre las personas que la comercializan y en la recuperación de los adictos", expresó Omar Tasca a su turno.

Los vecinos que participaron de la reunión fueron muy pocos, pero no será la única.

Habrá otras reuniones

"Es una pena que hayamos sido tan pocos porque somos muchos más, sino todos, los que padecemos este problema, solo espero que nuestras autoridades puedan hacer algo, fueron invitados los diputados, el jefe de Policía y el fiscal de Gemes, pero no vinieron" finalizó Laura Valdez.

De esta primera reunión lo que se pudo concretar es un compromiso por parte del senador Rosso de hablar con el fiscal de Gral. Gemes para proponerle la creación de un registro con los datos de las personas con antecedentes penales donde consten sus reincidencias y que con la acumulación de causas vayan a juicio hasta llegar a una condena.