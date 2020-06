Vecinos de un edificio céntrico: “Llegaron de Buenos Aires y no cumplen la cuarentena”

“Esta mañana me entero por el portero que en la madrugada de hoy llegaron cuatro personas de Buenos Aires a un departamento del edificio. El tema es que vino más gente a ese departamento, entraban y salían, porque murió un familiar de ellos”, relató Sergio Durán que vive en General Güemes al 800.

El vecino aseguró que la gente de Buenos Aires no hizo cuarentena, incluso dice que hubo reuniones en el hall principal del edificio. “Eso nos molesta mucho a todos, somos personas mayores, desde esta mañana que denunciamos al 911, pero a esta hora sólo conseguimos que venga una consigna policial que no tiene orden de nada y el COE nunca apareció”, manifestó indignado Durán.

Elio Alderete, otro vecino, enfatizó: “Estas personas están violando las disposiciones del señor Matías Posadas de cumplir la cuarentena en lugares asignados por el Gobierno provincial y tener los certificados de PCR sacados 72 horas antes de viajar”.

El hombre añadió que al parecer ellos exhiben papeles, a los que los vecinos no han tenido acceso todavía. “Es una vergüenza, seguimos esperando a la gente del COE, el órgano de aplicación del tema de Salud, nosotros no sabemos qué papeles tienen las personas que llegaron de Buenos Aires, donde hay circulación de coronavirus, lo que si no cumplen con la cuarentena como corresponde”, dijo.