Denuncian "injusticia" contra Daniel Paganetti

Claudia Ortiz, la madre del pequeño Luciano de cuatro años que libra una batalla contra la leucemia, está indignada y a la vez desesperada por la "injusticia" contra el abogado Daniel Paganetti, de parte el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia, de cuyo directorio es miembro.

"Prácticamente lo están presionando para que nos abandone, para que lo abandone a mi bebé de 4 añitos, si no le hacen una denuncia penal y se queda sin trabajo en el Ente", manifestó Claudia Ortiz, en referencia al cuestionamiento que el presidente del organismo provincial, Carlos Saravia, le realizó a Paganetti por patrocinarla en un amparo judicial contra Iosfa (Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas). Saravia cuestiona que Paganetti como director del Ente no puede ejercer profesionalmente, dado que dicho cargo implica exclusividad.

Ante la novedad, el desconcierto de Ortiz y su familia es tal que no saben qué hacer, adónde recurrir, cómo ayudar a Paganetti, quien los asistió legalmente de forma gratuita.

“En ningún momento nos dejó solos ni nos hizo esperar como hacen muchos abogados, se brindó de todo corazón sin conocernos”.

"Mi esposo y yo sólo tenemos palabras de agradecimiento con el doctor, lo conocimos en la Fundación Hope y nos ayudó desde el primer momento sin conocernos y sin cobrarnos un peso. Si nos dejara solos, la presentación se cae y no tenemos quien nos represente porque tampoco contamos con los medios para poder pagar un abogado", relató la mujer.

En 2018 le detectan a Luciano leucemia y empieza su tratamiento de salud. Los primeros años no hubo ningún problema con la obra social, el calvario comenzó en marzo pasado, cuando Iosfa discontinuó los pagos en la clínica y, por ende, esta le comunicó a la familia del niño que no podía seguir atendiéndolo. De lo contrario tenía que abonar.

Entonces, Paganetti presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que Luciano pueda realizar las quimioterapias y en menos de 8 horas logró una respuesta positiva. El nene fue atendido antes de las 24 horas.

Luego, en abril, se repitió la denuncia.

En mayo tuvieron inconvenientes con las medicaciones y otra vez el abogado Paganetti los ayudó.

En 2016 también le habían iniciado un expediente

Claudia Ortiz sostiene que como madre va a hacer todo lo que esté a su alcance por ayudar a la persona que logró que la obra social Iosfa le cubra el tratamiento oncológico a su hijo Emiliano, de 4 años.

La mamá y su familia atraviesan una situación compleja con la enfermedad del pequeño y lamentablemente también les toca luchar contra la falta de humanidad de una obra social. A todo esto, que ya es mucho, ahora se les suma la angustia por la situación que hoy enfrenta el abogado Daniel Paganetti, por haberla ayudado.

En su Facebook personal, Paganetti realiza un extenso descargo y apunta contra el actual presidente del Ente Regulador Carlos “Uluncha” Saravia. En el mismo hace mención a la situación que vivió en 2016, cuando el anterior presidente del Ente le inició un expediente por el tarifazo de gas que logró frenar en Salta.

“Hoy, junio de 2020, sucede lo mismo, pero esta vez por firmar como abogado la defensa de los derechos de un niño de 4 años que precisa su tratamiento oncológico”, dice una parte del escrito.

Paganetti dice no entender por qué existe un dictamen jurídico del expediente del 2016 agregado al nuevo, añadiendo que se trata de una “incoherencia”. “¿Cuáles son las verdaderas razones para armar dos expedientes con el mismo fundamento?, ¿cuál es el fundamento para arremeter contra alguien que defiende a un niño en una situación de vulnerabilidad?”, se pregunta el abogado.

Luego manifestó que el expediente del 2016, como el de 2020, no son en esencia verdaderas actuaciones administrativas, sino la fachada de otras intencionalidades. Claudia Ortiz aclara que si bien no está en el lugar, no duda que “se trata de una mala jugada, de algo sucio, lo quieren sacar del Ente”.

Paganetti afirma en su descargo: “He recibido en el último directorio amenazas de una denuncia penal, paradójicamente y aunque no lo crean, si no renunciaba al amparo que defiende a Emiliano; los que me conocen saben que jamás lo haría”.