Dani Díaz: “Sin duda alguna, correría la Clásica 1º de Mayo”

El ciclista salteño no quiere perderse la gran cita salteña si se llega a reprogramar.

A medida que varias provincias están habilitando la práctica de ciclismo, el interrogante surge si se correrá lo que quedaba de la temporada. Díaz explica lo que podría pasar una vez que vuelva la competencia y señalo que correrá la Clásica 1º de Mayo si se llega a realizar.

“En lo que es ruta en San Juan, que es lo más fuerte del país, quieren comenzar el último fin de semana de septiembre. La idea es hacer carreras con más kilómetros de los que se hacía habitualmente a modo de preparación para el Campeonato Argentino, que se dice va a ser el 20 de diciembre en Chilecito, La Rioja, que era la plaza ya asignada”, dijo el salteño.

El Argentino quedó pendiente por la suspensión de actividades a causa del COVID-19. Lo mismo le ocurrió a la Clásica 1º de Mayo que tampoco llegó a disputarse.

“Sin duda algunas correría la Clásica 1º de Mayo. Me imagino que como están reacomodando las cosas también la reprogramarán. Creo que entre noviembre y diciembre la pueden poner. Sería una pena que no se realice la edición de este año. Sería lindo que se corra y está claro que estaré aquí para participar”, señaló Dani dejando en claro que no se quiere perder la gran prueba que tiene el ciclismo salteño. Todavía nada es oficial sobre lo que podría correrse hasta fin de año.