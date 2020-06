El Kun Agüero le reconoció a su hijo que no leyó su mensaje de cumpleaños: “Era muy largo”

Luego de la polémica que se generó, el Kun Agüero realizó una transmisión en vivo por la plataforma de streaming Twitch y su hijo, que la estaba viendo desde su casa de Buenos Aires –en donde pasa la cuarentena con su madre– lo llamó por teléfono. Quien respondió fue su novia Sofía Calzetti, ya que él les hablaba a sus seguidores. “Ben, te paso con tu papá”, dijo la modelo, y le dio el celular a su pareja.

Gianinna Maradona, por su parte, escribió en su cuenta de Twitter y manifestó que daba por finalizado el asunto y que no quería continuar la polémica. “Les juro que no me conocen enojada. Bueno, Sergio si”, aseguró, y continuó: “En las redes solo di mi opinión sobre un hecho. ¡Hecho que habla más de otros que de mí! ¡Como en todo hay quienes lo ven normal, otros que no! Opiniones, puntos de vista, prioridades... whatever (lo que sea)”.