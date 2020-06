Son 25 las personas aisladas y piden que 300 realicen la cuarentena obligatoria

La gerente del hospital de la localidad de Aguaray, donde se confirmaron dos casos positivos de COVID-19 a pesar que ambos pacientes no se encuentran en la zona, precisó que hasta el momento son 25 los pacientes aislados, quienes mantuvieron contacto estrecho con el matrimonio proveniente de Plaza Huincul que sin recibir los resultados definitivos, volvió al sur del país. La médica pidió que unas 300 personas de la localidad -entre vecinos, amigos del matrimonio, personal de salud y de fuerzas de seguridad- realicen la cuarentena en forma estricta La Dra Florencia Chocobar, precisó: "Las dos personas que estaban alojadas en el hotel Pórtico Norte, en la ciudad de Tartagal, habían llegado a la zona en su vehículo particular por lo que al llegar a Aguaray con los vigilantes epidemiológicos decidimos tomarles las muestras porque al provenir del sur del país seguramente tomaron contacto en ese extenso trayecto con muchas personas, pararon a comer o pernoctaron en alguna localidad".

Chocobar agregó: "Después que las muestras arrojaron que estas dos personas dieron positivo a COVID-19, al realizar el rastreo epidemiológico nos dimos que tuvieron contacto estrecho por con lo menos 25 personas; por ese motivo se le tomaron muestras a las 4 primeras que ya fueron enviadas a la ciudad de Salta y en el transcurso de los días se les harán al resto de las personas. Las muestran que van al hospital Señor del Milagro pueden demorar entre 48 horas o más siempre de acuerdo a la demanda que tenga ese hospital".

La gerente del hospital pidió "aislamiento y conciencia social hasta que determinemos la situación de todos estos vecinos. No tenemos personal para controlar a cada familia porque esas 25 personas a su vez tuvieron contactos con otros más, que en total suman alrededor de 300, incluido personal de salud y de fuerzas de seguridad”. Si las muestras dieran negativas –dijo Chocobar- de todos modos tenemos que ser cuidadosos de la situación pero si alguno diera positivo con muchas más razones tenemos que respetar el aislamiento, no deambular, no salir de las casas si no es muy necesario y tomar todas las medidas de prevención que son de conocimiento público.