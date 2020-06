Reclaman hacer cuarentena de 7 días con análisis de PCR

Esta "nueva normalidad" que impone la pandemia en la provincia hizo que mantener el status de salubridad que hoy tiene Salta sea una de las prioridades para el Gobierno. Es por eso que, después de que haya un aumento en los contagios, los controles para ingresar sean cada vez más estrictos.

Pero esta situación inédita, sobre cómo afrontar esta pandemia, genera un montón de nuevas situaciones que tienen que ser atendidas por las autoridades.

Quizás el caso de Luis Juárez, que tiene una pequeña empresa que presta servicios a mineras, sea similar al de cientos de salteños que por cuestiones laborales tienen que viajar a otras provincias y al regresar tienen que realizar una cuarentena obligatoria. Luis es propietario de DCP Drilling Salta. El inició de la pandemia profundizó la crisis en su empresa que en las primeras semanas se vio imposibilitada para trabajar.

"Si trabajamos dentro de la provincia no hay problema, pero si salimos, como nos tocó ir a Tucumán en esta oportunidad, al querer retornar después de tres días de trabajo nos obligaron a cumplir el protocolo de la Provincia que es hacer 14 días de aislamiento", expresó Juárez, quien se mostró molesto por esta situación.

El joven empresario contó a El Tribuno que para salir de Salta tuvieron que realizarse exámenes médicos, testeos para COVID-19, además de contar con los permisos de circulación, equipos de seguridad, ropa de seguridad y acondicionar la camioneta para viajar.

Contó que esta situación de aislamiento de dos semanas, le hizo perder dos ofertas laborales más y es por eso que están pidiendo que la cuarentena sea de siete días, más un testeo de PCR al finalizar.

"Según los asesores del Gobierno que consultamos, este testeo tiene una efectividad del 95%. Es decir que te dice si tuviste contacto o no con el virus. Además, sirve para dar seguridad a nuestras familias, a nosotros y a la comunidad. Estamos dispuestos a pagarlo si es necesario para poder seguir trabajando", afirmó.

El joven aseguró que trabajan en zonas que no son riesgosas, donde no hay circulación comunitaria de COVID-19, además de cumplir con todos los protocolos de seguridad.

"Nos están llamando para hacer trabajos en Jujuy en dos mineras y no vamos a poder hacerlo. Yo estoy con mi familia acá, hace un mes que no veo a mis padres, se me están yendo todos los ahorros. Yo no voy a salir porque si te cae la Policía vas preso o ya no podés trabajar más, te quitan la habilitación para trabajar", expresó.

Al ingresar al ex peaje Aunor, tuvo que presentar todos los papeles y le dieron tres opciones para hacer la cuarentena. Ir a un hotel elegido y pagado por él, a uno de los hoteles que dispone la Provincia, pero aseguró que le recomendaron no ir ahí porque hay gente alojada que viene de zonas donde sí hay circulación del virus, o ir a una vivienda que esté vacía.

"En mi caso, el compañero que fue a trabajar conmigo tiene libre la casa de su madre y estamos acá mucho más tranquilos y cómodos", contó Luis, y agregó que tiene que hacer la cuarentena hasta el próximo jueves.

Extremar cuidados

"Cuando nos sale el trabajo, lo primero que hicimos es presentar una hoja de ruta. Al salir de Salta llenamos el tanque de la camioneta para no estar parando y cumplimos la hoja de ruta prevista. Llegamos, nos presentamos ante el cliente; ahí nos toman la temperatura y nos hacen un test olfativo. Presentamos todos los papeles, realizamos el trabajo con todas las normas de seguridad, nos dieron camisolín, máscaras, guantes", afirmó.

Al finalizar la jornada laboral, que fue en el medio del campo, Luis y su compañero regresaron a la planta, donde les volvieron a tomar la temperatura, y la prueba de olfato. Se fueron al hotel donde comieron y no salieron a ningún lado porque está prohibido.

"Nosotros también nos cuidamos. Tengo tres hijos, mi mamá que es una persona mayor y yo la estoy cuidando. Cada cinco días me iba a Moldes a llevarle mercadería, no me arriesgaría nunca a contagiarla", finalizó.