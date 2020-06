Rivaldo: “Barcelona debe elegir Lautaro o Neymar, es imposible fichar a los dos”

El brasileño Rivaldo, ídolo de Barcelona de España, consideró imposible que el equipo catalán incorpore de manera simultánea al delantero argentino Lautaro Martínez y a su compatriota Neymar.

“El fuerte interés que parece que tiene el Barcelona en Lautaro podría significar que los culés renunciarían al fichaje de Neymar. Porque es imposible fichar a los dos al mismo tiempo”, apuntó Rivaldo a Betfair, según DPA.

“El club debe centrarse sólo en el fichaje de uno de los dos. Cualquiera sería un fichajazo, pero tendrán que valorar las cantidades y también los deseos de Setién. Preguntarle, ¿qué posición es la que realmente quieres potenciar?”, agregó el ex volante campeón del mundo en Corea-Japón 2002.

Rivaldo hizo una observación ante la posible contratación de Lautaro con el uruguayo Luis Suárez en el plantel, un titular indiscutido, de gran relación con el símbolo y capitán Lionel Messi.

“Desafortunadamente para él, Luis Suárez es aún incuestionable y eso podría ser un problema para Lautaro. A Suárez le quedan aún dos o tres años al máximo nivel. Lautaro es un gran jugador que encajaría perfectamente en el estilo del Barcelona. Si están planeando el fichaje de Lautaro como una sucesión adelantada de Suárez, entonces sería un refuerzo excelente con un futuro brillante por delante”, opinó el ex Barcelona.

Por último, Rivaldo indicó que si el club catalán invertirá 100 millones de euros por el ex Racing Club, sería una pista con respecto a su lugar en el equipo: “eso invitaría a pensar que llega al Camp Nou para ser titular”.