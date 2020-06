Recolección de basura: precio y frecuencia, claves en la licitación

Encabezado por la intendenta Bettina Romero, funcionarios del Ejecutivo municipal y concejales, se realizó el primer encuentro de la mesa de análisis para el llamado a licitación de la recolección y el tratamiento de los residuos. La reunión se concretó en las oficinas del Centro Cívico Municipal (CCM).

El proceso licitatorio va a ser público. Se podrá presentar cualquier empresa, ya sea nacional o internacional, que tenga su domicilio legal en el país.

El municipio le paga a la actual empresa prestadora del servicio, Agrotécnica Fueguina, casi 1.100 millones de pesos anuales, es decir unos 91 millones de pesos mensuales.

“Desde el Gobierno de la Ciudad creemos en el consenso y por eso conformamos esta mesa. Convocamos a ediles y especialistas para seguir debatiendo la mejor opción en un tema muy sensible para Salta”, manifestó la mandataria.

Durante la primera jornada se analizaron diversas alternativas relacionadas con la frecuencia de la recolección domiciliaria, barrido, limpieza, contenedores y clasificación en origen. Durante las próximas reuniones se avanzará en los restantes puntos para luego definir el pliego con el que se llamará a licitación.

La última vez que se renovó el contrato fue en 2016, durante la gestión de Gustavo Sáenz. Desde 2010 tuvo 18 redeterminaciones y se pasó de pagar 8 millones mensuales a 91 millones de pesos.

La redeterminación de ese monto será planteada en la nueva licitación, pero todavía no está establecido con qué presupuesto va a arrancar el nuevo pliego. Esa será una tarea que deberá definir el Ejecutivo municipal en base a las finanzas que tenga el municipio, haciendo una proyección de los ingresos y egresos que dispongan.

Aroldo Tonini, secretario de Servicios Públicos y Ambiente del municipio, expresó a El Tribuno que este contrato nació el 30 de septiembre de 2010, por un monto de casi 8 millones de pesos, y preveía una sola prórroga que se hizo en septiembre del 2016. Ahí, hubo otro decreto, que preveía un monto de 33 millones mensuales.

“Este es el monto que establece hoy el contrato vigente con la empresa que está prestando el servicio. Cuando se licite, se pondrá un valor básico del contrato que deberá comenzar los primeros días de octubre. Después vendrán las empresas a cotizar de acuerdo al precio base mensual que establezca la Municipalidad en el nuevo pliego licitatorio”, expresó el funcionario.

Tonini explicó que el monto que percibe la empresa Agrotécnica Fueguina se va actualizando de acuerdo a una fórmula polinómica que está vigente desde el 2010. El contrato ya lleva 18 redeterminaciones -o actualizaciones contractuales- desde septiembre del 2010 hasta diciembre del 2019.

El secretario de Servicios Públicos y Ambiente expresó que existen muchas fórmulas de actualización y que desde el Ejecutivo se está analizando cuál es la más conveniente para la ejecución del servicio y sobre todo para los vecinos que son los que pagan.

Inflación

“No puede estar ausente una fórmula de actualización contractual por la inflación mensual que tiene Argentina que repercute en insumos, equipos o en sueldos”, reafirmó.

Sobre la mesa de discusión se puso cómo va a ser el servicio que va a prestar la empresa que gane la licitación.

El funcionario municipal afirmó que en 10 años cambiaron aspectos claves que hacen al servicio.

“Cambió la extensión de la ciudad, hay técnicas más modernas de separación de basura. Hay que conjugar un servicio moderno, eficiente que realmente le resuelva los problemas de levantar y llevar la basura al vertedero pero que también tenga la razonabilidad de los montos que los vecinos puedan pagar”, expresó.

Mesa de discusión

El Tribuno dialogó con el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, quien participó de la reunión.

Si bien es una facultad del Ejecutivo municipal realizarla, desde el Concejo Deliberante están pidiendo ser parte de esta mesa para conocer sobre todo cuál es la política pensada, planificada y diseñada con respecto a este servicio.

“En base a eso hemos dialogado y quedado en una reunión para la semana que viene para avanzar con la contestación de definiciones claras para ponernos de lleno a trabajar en el avance de estos puntos para poder elaborar el pliego”, manifestó Madile.

El concejal aclaró que el proceso de las licitaciones es realizado por el Ejecutivo municipal y después se corre vista al Concejo Deliberante por una cuestión de control del proceso, pero aclaró que el encargado es el Ejecutivo.

La separación de residuos y la construcción de una planta recicladora fue una de las cuestiones que planteó el concejal Madile, y pidió la opinión a los funcionarios municipales sobre qué tenían pensado en base a esos dos temas. Desde el municipio quedaron en contestarle en base al plan que están desarrollando la semana que viene, así que hay que esperar para saber cuál será la respuesta del Ejecutivo municipal.

Vertedero y municipios

Además de la licitación, también se puso en discusión el tema del vertedero. Madile afirmó que “seguramente se va a encontrar una resolución” en estos meses de contrato que quedan.

Aroldo Tonini expresó que la trinchera IV del vertedero San Javier está terminada y lista para ser utilizada.

“Nuestro anhelo es que el inicio del nuevo contrato coincida con el inicio de la trinchera. Que podamos como municipio entregarle a la empresa que presta el servicio la nueva trinchera”, expresó.

Otros municipios

Además, hay seis municipios del área metropolitana (Vaqueros, La Caldera, San Lorenzo, Cerrillos, Campo Quijano y La Merced) que arrojan sus residuos al vertedero San Javier y le están debiendo al municipio capitalino una importante cantidad de dinero, ya que en estos años que no han aportado para la prestación del servicio.

“Sabemos la cantidad de basura que arrojan al Vertedero San Javier y es una importante cantidad. Para que tengan una idea, entre los seis municipios del área metropolitana arrojan al Vertedero San Javier 60 toneladas diarias, estamos hablando de 1500 toneladas mensuales, casi 20.000 toneladas anuales y no pagan un peso”, expresó el funcionario.

Entonces, en todo este reordenamiento y licitación el Municipio está previsto el cobro a los seis municipios que componen el área metropolitana y están arrojando basura dentro del vertedero capitalino.

Por la Municipalidad, además de Tonini, estuvieron Daniel Nallar, coordinador de Jurídica y Procuración; Cristian Gribaudo, subsecretario de Política y Control Ambiental; José Ginocchio, subsecretario de Limpieza Urbana, y César Álvarez, asesor de Intendencia.