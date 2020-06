Empresarios salteños esperan un impulso al comercio regional

Los referentes de los sectores que motorizan la economía salteña celebraron la nueva etapa de la cuarentena administrada anunciada por Nación, ya que consideran que se abre una importante posibilidad para que los productos locales cobren una notoriedad entre el público de la provincia que les permita ser elegidos cuando finalice el aislamiento por el COVID-19 en todo el país.

El jueves, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio bajo un esquema de "dos criterios": se mantendrá el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en los lugares donde haya circulación comunitaria del coronavirus, como el AMBA, el Gran Chaco, Gran Córdoba y Trelew, y un "distanciamiento social" en los distritos con pocos o nulos casos, como ocurre en Salta.

Aunque en la provincia muchas actividades ya estaban flexibilizadas, el anuncio de Nación trajo alivio luego de que el fin de semana pasado se detectaran algunos casos luego de semanas con un muy bajo índice de afectación.

Solana López Fleming, presidenta de la Cámara Pyme de Salta, consideró que "esto va a ser un gran avance para las empresas de Salta".

"Buenos Aires, lamentablemente, deberá esperar un poco pero nosotros, dado que no hay muchos casos ni circulación comunitaria del virus, vamos a poder empezar a trabajar dentro de la nueva normalidad", manifestó en diálogo con El Tribuno.

Por su parte, para el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Daniel Betzel, la medida no implica un beneficio puntual para Salta, porque "el status de distanciamiento social ya existía en nuestra provincia con bares, comercios y restaurantes abiertos".

"Salta fue la primera ciudad de más de 500 mil habitantes que abrió prácticamente todo. No sé si la medida implica algún beneficio puntual para Salta", insistió también en diálogo con este medio.

En tanto que, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, dijo que "es una buena noticia porque, literalmente, es el recupero de las libertades personales".

"El turismo está sumamente emparentado con el estado de ánimo de la gente, con lo cual creo que esto va a modificar en alguna medida y en algunos casos la salud psicofísica que ha sido afectada con estos cambios virulentos, no voluntarios en algunos casos e impuestos por otros", señaló en diálogo con El Tribuno y consideró que "por lo tanto, hoy hay que resaltar que este mensaje deja un factor de confianza en que realmente estamos capacitados para cuidarnos y para asumir una libertad responsable que, de a poco, vaya devolviendo a esta nueva normalidad el contenido".

Regionalización del comercio

En este sentido, López Fleming indicó que esta nueva normalidad se va a ver reflejada en una regionalización del comercio y toda la actividad empresarial. "Vamos a tener que empezar a pensarnos como región, por lo menos hasta que haya una vacuna o remisión del virus", dijo.

"Tendremos que empezar a pensarnos como regiones, en nuestro caso como región no afectada y cerrarnos, entre comillas, pero empezar a trabajar dentro de la provincia y a ejercer el comercio puertas adentro", afirmó.

La titular de la Cámara Pyme evaluó que "esto nos va a ayudar a potenciar y darnos cuenta, como salteños, de todo lo que tenemos, porque muchas veces estamos mirando para afuera y a esta pandemia la podemos tomar como una oportunidad para mirarnos como provincia hacia adentro".

Normalmente, los productos salteños enfrentan serias dificultades para abrirse paso entre los consumidores, ya que deben lidiar con un fuerte dumping de las marcas reconocidas a nivel nacional que, con una producción en serie mucho más grande, tienen la posibilidad de imponerse en la góndolas de las cadenas de supermercados a partir de una mejor oferta de precio por mayor volumen disponible.

López Fleming consideró que esta nueva etapa de distanciamiento en Salta y aislamiento en otros distritos podría dar una oportunidad a la producción local: "Esto va a ir de la mano de la reglamentación de la ley del compre salteño, que estamos esperando que salga y va a servir para potenciarnos. Creo que es una excelente oportunidad que podemos aprovechar".

Sin ayuda bancaria

Las pymes salteñas retoman las actividades desde un punto de partida crítico, con una pandemia que solo empeoró una mala situación con años de arrastre. "Las pymes venimos de cuatro años en los que prácticamente nos fundieron y, a ello, se sumó la pandemia", detalló la titular de la Cámara Pyme.

No obstante, resaltó: "Por suerte, muchas pymes hemos recibido la ayuda de Nación para el pago de los sueldos y eso nos dio oxígeno; ahora estamos esperando de parte de la Provincia, ya que hay una serie de promesas que aún no se pudieron hacer efectivas".

"Hace semanas que esperamos y nos impacienta que no aparezcan los fondos porque hay empresas que esperan día a día esa ayuda", lamentó y expuso que esta situación se debe a que "a los bancos les ha costado mucho dar los créditos con tasas del 24%, a pesar de que venían ganando muchísima plata y era el momento en el que tenían que comprometerse con nosotros", pero que "no supieron leer esa situación en la que, si a nosotros nos va mal, a ellos también. Pero son empresas privadas a las que no se les puede pedir mucho".

"En cambio -dijo- el Banco Macro tendría que haber hecho un esfuerzo más importante, dado que es el agente financiero de la Provincia y se ve beneficiado con la cartera del pago de haberes a los agentes de la Provincia y los municipios, por lo que también hubiera sido importante que ellos hagan un esfuerzo".