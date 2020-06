Diego Ramos le dijo en la cara a Jorge Rial que en Intrusos se perseguía a los homosexuales

Luisa Albinoni, invitada al programa PH, Podemos Hablar, se dirigió a Diego Ramos, otro de los presentes en el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe. “Creo que a la gente le encantaría saber con quién estás. Yo sé que sos muy reservado ... ¿por qué no lo decís si estás feliz? ¿por qué no lo das a conocer o lo contás?” Y por primera vez, el actor dijo públicamente que su pareja se llama Mauro y brindó un conmovedor mensaje.

El viernes, Ramos pasó por Intrusos para hablar de lo sucedido en el ciclo que Andy Kusnetzoff conduce por Telefe. Y cuando Jorge Rial mencionó que con su panel había un código implícito acerca de no hablar de la sexualidad de los famosos, el actor se plantó: "Ahora tienen ese código. (...) No quise hablar antes porque para mí no es necesario hablarlo, no es un tema. Que a mí no me interesa hablar de mi vida privada no significa que yo no viVa mi vida hace muchos años. Entonces, me invitan a que venga a Intrusos y este programa, hace muchos años, perseguía a gente como yo. Vos estabas muy pendiente de qué hacía yo, y me pongo yo como ejemplo. De hecho, tenía una frase que es: '¿Se lo contaste a tu mamá? No, se lo contó Jorge Rial", le dijo al actor mirando al conductor a los ojos.

"Con esto me parece que si hoy pudiéramos tocarnos, nos daríamos la mano y sería el sello perfecto de que entendí que hay que esperar que la otra parte te entienda, porque la otra persona también tiene su tiempo de maduración. Pero esto no es de ahora, sino de hace años. Hay que dar el tiempo. Yo no me enojo, no tengo problema, nunca me escondí. Hice lo que quise y estuve con quien quise", recalcó.

Al ser consultado si sentía que esa “puerta” finalmente se abrió el sábado pasado, afirmó: “Me tumbaron la puerta de una patada!” Y agregó: “Es difícil, yo podría haberlo dejado en una pregunta incómoda y nada más. Sentía que el conductor quería salvarme de algo que no sé y no me tenía por qué salvar. Nadie que te pregunte desde el amor te puede poner contra la pared, no hay nadie que te tenga que salvar. Solo que hay que respetar los tiempos de los demás”.

“Me pareció un buen momento para que entiendan por qué me pongo nervioso. No porque tenga un problema conmigo, sino porque hay gente que vive eso y está mal. Lo que quería explicar a Andy es que padecer quién sos es tremendo”, aseguró.

Ramos dijo que él nunca se escondió y que, incluso, ha utilizado su imagen en aplicaciones de citas para conocer parejas, pero aún así señaló: “Mi privacidad es mi privacidad. Si hoy te cuento todo, después te voy a tener que contar todo”.

Por otro lado, Albinoni, quien provocó que Ramos abriera su corazón públicamente, habló con el programa Por si las moscas, por Radio La Once Diez, y le pidió disculpas a su colega: “Le pregunta fue con todo el amor del mundo. Él se sintió acorralado. Nunca pregunté nada sexual, yo le pregunté por el amor. Le había hablado de mi gran amor, que fue el Gordo Porcel”.

“Si realmente le molestó tanto podría haber dicho corten, porque era grabado. Si se sentía tan expuesto lo cortaba y listo, o eliminás mi pregunta. Nos fuimos totalmente normales. Yo solo le pedía que dijera por qué estaba feliz, no me importa si era con un hombre o una mujer. Nunca lo puse contra la pared”.

La actriz insistió: “Pido disculpas de corazón porque realmente no quise lastimarlo ni exponerlo. Diego es un excelente ser humano y un compañero de diez. Se lo pregunté como si hubiera sido mi hijo. Yo tendría que tener un hijo de su edad, se lo pregunté como una mamá”.