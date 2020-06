“Los holandeses perdieron dos finales y siguen hablando de lo que pasó en 1978”

El exarquero de la Selección argentina campeona del Mundial 1978 Ubaldo Fillol respondió hoy duramente a las críticas de Johnny Rep, ex futbolista holandés, quien afirmó que aquella Copa del Mundo “estaba arreglada”, y le pidió que “cierre la boca” porque “no para de decir taradeces”.

“Me cae para el orto que se siga hablando que el Mundial de 1978 estaba arreglado”, manifestó Fillol en declaraciones radiales.

Y agregó: “Los holandeses perdieron dos finales seguidas y siguen hablando de lo que pasó en el 78. Sería bueno que cierren la boquita”.

En la misma línea, el Pato continuó: “La mejor pelota de mi vida se la saqué a Rep, no se la saqué a (Jorge) Videla. Este muchacho no para de decir taradeces”.

“En esa Copa del Mundo ha habido resultados como el nuestro con Perú (triunfo 6 a 0), pasa eso en todos los Mundiales. En esa Copa jugamos contra todos las mejores selecciones”, insistió el histórico exarquero.

De esta manera, el integrante de aquel emblemático equipo albiceleste respondió a los cuestionamientos del exdelantero de Holanda, quien había declarado que Argentina “tenía que ganar para que la población se tranquilizara más”.

“Argentina tenía que ganar por cuatro goles para pasar a la final y lograron anotar incluso dos más. Según nuestra idea, y la de todos los que conformamos ese equipo, ese partido fue sobornado”, dijo Rep en referencia a la goleada a Perú. Además, remarcó: “Había muchas demostraciones de que no deberíamos viajar a Argentina por la intensa Dictadura que había en el país, todo eso salía en las noticias”.

“Hubo protestas en Holanda cuando decidimos viajar. Pero aun así fuimos porque somos apasionados del fútbol y es para eso a lo que íbamos. Si no hubiésemos ido, habríamos sido el único equipo en quedarse en casa”, concluyó.