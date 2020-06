Sabrina Ameghino: “Fuimos muy pacientes pero se volvió desesperante”

La canoísta Sabrina Ameghino, quien continúa con chances de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, reconoció ayer que su cuerpo “está distinto” y que necesitará “dos meses con mucha suerte” para reacomodarse a su embarcación y “empezar de cero”, tras la pandemia del coronavirus.

El Ministerio de Deportes y Turismo confirmó este sábado que los deportistas argentinos clasificados podrán retomar los entrenamientos cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes.

La determinación se tomó luego de que varios deportistos olímpicos denunciaran la acuciante situación de su competitividad por las limitaciones en el entrenamiento, como los medallistas olímpicos Santiago Lange (yatching) y Delfina Pignatello (natación).

Así, Ameghino consideró en diálogo con NA: “Imagino que tiene que ver con que Santi Lange y Delfi Pignatiello han hablado seriamente, sin decir nada fuera de lugar o atacar a alguien. Fuimos muy pacientes pero ya era desesperante la situación”.

En cuanto a su actualidad personal, señaló: “El cuerpo me cambió de una forma que no puedo explicar, la fuerza que se hace en el agua bajo ningún punto de vista se asemeja a la del simulador, no hay forma. Me mantengo con el gimnasio, pesas, pero el cuerpo está distinto”.

“Yo creo que con mucha suerte vamos a estar más o menos a tiro en dos meses. Hace casi tres que no toco la embarcación, es histórico, es prácticamente como haber dejado de remar. Si bien el cuerpo tiene memoria motora, voy a empezar de cero”, concluyó.