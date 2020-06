El 7 de junio de 1821 el general Martín Miguel de Güemes fue herido de muerte en una emboscada, en la esquina de las actuales avenida Belgrano y Balcarce. Ayer se rememoró ese momento histórico, y su travesía hasta Las Higuerillas, donde finalmente murió el 17 de junio.

Así se iniciaron los homenajes al héroe gaucho, que este año se vivirán de forma atípica por la pandemia del coronavirus. La cabalgata a la Quebrada de la Horqueta se hizo con menos gauchos, respetando todos los protocolos sanitarios.

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por su esposa Elena Cornejo, encabezó los actos centrales en plaza Belgrano, donde fue recibido por autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia y agrupaciones gauchas.

Posteriormente, el mandatario provincial participó en la plazoleta Macacha Güemes, en villa San Antonio, de un homenaje a Magdalena Güemes de Tejada, hermana del general, por el 154 aniversario de su fallecimiento. Allí el gobernador junto al vicegobernador Antonio Marocco y el jefe de la Guarnición del Ejército Salta, Mariano Castelli, depositaron una ofrenda floral.

Tras una invocación religiosa, Eufasia Torres, de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, destacó la figura de Macacha como “modelo de mujer, revolucionaria, con gran compromiso con el gauchaje y alta responsabilidad política al servicio de la Patria”.

Sáenz visitó la Biblioteca Popular y Centro Tecnológico ubicado en el mismo predio y dialogó con su director, José María Chaile.

La cabalgata

La tradicional cabalgata a la Quebrada de la Horqueta se realizó como todos los años, pero con la particularidad de que ahora no pudieron participar los mayores de 60 años ni los menores de 14. La realizaron unos 200 gauchos aproximadamente, no hubo almuerzo ni desayuno, tampoco se quedaron caballos ni jinetes en el lugar. El acto empezó a las 13 y duró unos 20 minutos.

Francisco Aráoz, presidente de la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes, se mostró satisfecho de que la travesía se pudo hacer, aunque sea con restricciones. “De los 600 que somos pudimos ir unos 200, hay grandes grupos familiares que no pudieron estar y sin la presencia de los chicos también fue bastante raro”, comentó.



Si bien por el COVID-19 todo es muy dinámico, Aráoz recordó que hasta el momento está prohibido el desfile, dijo que sí se realizará la “Guardia bajo las estrellas”, esta va desde las 12 del mediodía del día 16 hasta las 12 del mediodía del día 17.

El Ejército Argentino arrancará con la guardia, luego se la transfiere a los gauchos a las 20, como todos los años, los distintos fortines se irán reemplazando hasta las 8 de la mañana del día 17. Gendarmería Nacional cierra la guardia.

A la medianoche, en el monumento a Güemes se entonarán los himnos, sin la participación de público. Instan a los medios de comunicación a transmitir este momento y a los ciudadanos a salir de sus casas y cantar en sus veredas. “Hoy lo que más necesita la Patria son valores, los pensamientos de hace 200 años están más vigentes que nunca”, destacó Aráoz.

Continúan conferencias virtuales

El ciclo de conferencias en redes sociales para difundir las gestas belgranianas y güemesianas continúan en el marco de los homenajes al general Güemes. Se transmiten los jueves a partir de las 19, a través del Facebook Live del Ministerio de Gobierno:

https://www.facebook.com/MdeGobierno/

Este jueves, el procurador Abel Cornejo disertará sobre

“La invasión de los sarracenos 1817”. Desde la Comisión Provincial del Bicentenario están sorprendidos por el nivel de participación virtual y anticiparon que estas seguirán.