La caída de un puente mantiene desconectada a la producción

En octubre del año pasado comenzaron a remover la estructura sobre el río Colorado.La vía colapsó el 7 de diciembre de 2018, pero hasta la fecha no hubo avances en la obra.

Van más de 18 meses desde que cayó el puente ferroviario sobre el río Colorado, una vía estratégica por su ubicación y por las regiones productivas que conecta.

Ocurrió el 7 de diciembre de 2018, cuando la crecida se llevó un tren con 13 vagones cargados de azúcar que viajaban a Buenos Aires, pero a pesar de la importancia logística, estratégica y económica de esta vía aún no fue reparado.

En octubre de 2019 informaron desde Trenes Argentinos que comenzó el proceso de reacondicionamiento de este puente ferroviario que atraviesa el río Colorado, que fue reinaugurado en 2017 tras su destrucción por una crecida del río en 2015 y se volvió a derrumbar en diciembre de 2018, justo cuando circulaba un tren con una carga de azúcar del ingenio Tabacal con destino a Buenos Aires. Desde entonces permanece inhabilitado, provocando un fuerte atraso en la conectividad y en el transporte de la muy diversa producción de la región.

Según Trenes Argentinos Cargas, el puente no estaría operativo hasta abril de este año, sin embargo las tareas de retiro de los restos del último tramo colapsado se realizaron durante el mes de octubre del 2019 y la obra quedó nuevamente paralizada a los pocos días.

Este último derrumbe, ocurrido en diciembre de 2018, provocó una desconexión productiva en todo el norte, ya que Orán se conecta por este único ramal del Ferrocarril Belgrano con el resto del país.

Pese a ello aclararon desde Trenes Argentinos que el colapso de la estructura del puente no significó que haya quedado fuera de servicio el Belgrano Cargas en la provincia de Salta. "El puente ferroviario sobre el río Colorado está ubicado sobre un ramal secundario de la línea Belgrano Cargas. Dicho puente no está sobre la vía principal y la interrupción actual de su circulación no afecta la operación de la línea Belgrano", aseguraron.

Detallaron que el ramal principal (diferente al desvío que colapsó) es el C15, que hoy llega hasta la localidad de Pichanal. El coordinador del Plan Belgrano en Salta en aquel momento había aclarado que el trazado del C15 después de Pichanal hacia el norte debe ser hecho de nuevo. "En Salta estamos haciendo 496 kilómetros de vías nuevas, en tres ramales. El C15 hasta la estación ferroviaria Pocitos, en la localidad de Salvador Mazza, es parte del proyecto, pero en una etapa posterior. Calculamos que a fines del año que viene va a estar terminado", detalló Roberto Ulloa, coordinador del Plan Belgrano.

El colapso del puente ferroviario sobre el río Colorado ocurrió en las primeras horas del 7 de diciembre de 2018 en el momento en que una formación del tren Belgrano Cargas estaba circulando. El caudal del río era importante y la pesada estructura cedió cuando se encontraba pasando la formación.

Según informó la Policía, la formación se dirigía desde Tabacal hacia Pichanal con 13 vagones que transportaban azúcar y al pasar por el puente, la estructura cedió. El llamado al 911 alertó sobre lo sucedido cerca de las 11 de la mañana. El maquinista procedió a desenganchar la locomotora. Afortunadamente salió ileso.

El impacto logístico

La caída de esta enorme estructura fue una verdadera catástrofe para Orán, ya que constituyó históricamente un enlace clave para la producción local y el crecimiento del departamento norteño.

La interrupción del transporte de cargas en tren, que cumplió un año y medio, significó la absoluta desconexión de una de las economías regionales más importantes del NOA.

Lo último que Orán necesitaba entonces, y ahora, es perder esta vía férrea que le permite una mayor y mejor conexión para minimizar impactos logísticos, de costos y mejorar la competitividad.

Sin trenes de carga, los sectores productivos se ven fuertemente limitados frente a las inversiones y los nuevos proyectos, que precisan de un transporte más económico para poder introducir sus productos en los mercados.

“El colapso de la estructura del puente no significa que haya quedado fuera de servicio el Belgrano Cargas en la provincia de Salta”, se informó oficialmente, pero la realidad es que la producción de buena parte del departamento Orán sufre la falta de una conexión ferroviaria y esa falencia les quita oportunidades a las ya deprimidas economías regionales de la provincia y la región.