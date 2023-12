Baltasar Lara Gros afirmó ante los vecinos de Orán que "es tiempo de decisiones y cambios"

El intendente Baltasar Lara Gros asumió en su cargo luego de asistir junto a su familia a la misa de acción de gracias presidida por el obispo Luis Scozzina en la Catedral de la ciudad. En una cálida jornada el joven de 26 años Baltasar Lara prestó juramento en la noche del domingo acompañado de una gran multitud de vecinos. Con la ausencia del ex intendente Pablo González.

El CPN Lara asumió la responsabilidad de administrar un municipio endeudado, y en crisis, ya que el intendente saliente, Pablo González termino su mandato sin abonar los sueldos a los municipales y con una deuda que asciende a los mil millones de pesos.

Con la presencia de Javier Sola, coordinador general del ministerio de Gobierno, Marcela Ocampo, coordinadora de Gestión Administrativa, y legisladores provinciales, el flamante intendente se dirigió a los presentes.

Primero agradeció al gobernador Gustavo Sáenz, a su familia, y a los vecinos que acompañaron cada paso. “De cara a lo que se viene vamos a tomar muchas decisiones y cambios que lo vamos a hacer pensando en cada uno de los 100.000 habitantes de nuestra ciudad, no podemos pretender que la municipalidad un barril sin fondo al que se le puede sacar todo sin ninguna consecuencia. Si queremos tener una ciudad distinta tenemos que pensar en un modelo que priorice darles los servicios básicos a todos los vecinos en cada barrio y no acomodar afinidades amorosas de turno. Tenemos que pensar en una ciudad mucho más moderna que abrase el progreso, la digitalización como un método eficiente de brindarle servicios y transparencia en el manejo de los fondos públicos, pero ninguna innovación o prioridad de nuevas políticas públicas pueden dejar de lado lo básico que tiene que hacer la institución municipal la recolección, la limpieza, el alumbrado, bacheo de calles. Fue tan indiferente esta administración municipal que hasta lo más básico vamos a tener que volver a levantar desde cero”, expresó.

Situación económica

Si bien en el discurso hizo referencia a la situación económica y social en la que se encuentra actualmente el municipio explico por qué tomo tan difícil desafío. “Yo me metí en esto porque no soporto vivir una ciudad en estas condiciones y mi deber cristiano de poner mis talentos al servicio de los demás me llama a por lo menos intentarlo”, agregó. En todo momento remarcó que el trabajo que inicia hoy no será fácil, pero el sacrificio valdrá la pena.

“No les voy a decir que esto va a ser un de un día para el otro, la situación es muy compleja y sabemos que en el país también se vienen meses muy complicados, pero quiero decirles que este equipo de trabajo y yo vamos a estar al servicio del pueblo vamos a poner todo nuestro trabajo en poder sacar esto adelante. Una ciudad mejor es posible si comenzamos a hacer las cosas de otra manera y estoy seguro que cada una de las personas y vecinos de bien se van a sumar hoy, y así tendremos una ciudad en donde valga la pena vivir”, expresó el intendente.

El acto finalizó con un espectáculo musical donde todos los vecinos pudieron compartir con la nuevas autoridades un momento de dialogo.

En tanto este lunes, a las 9 en la Casa del Bicentenario, se realizará el acto de asunción de los nuevos coordinadores y secretario del gabinete municipal.