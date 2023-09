Leonardo Nicito presenta su último disco "El fuego entre nos"

Septiembre se despide con un fin de semana cargado de actividades en la ciudad capitalina. Para los amantes del rock, el cantante y compositor salteño Leonardo Nicito presentará su último disco en un show para toda la familia en la Usina Cultural, ubicado en España 198. Será a las 21:30 y las entradas tienen un costo de $2.000 y pueden conseguirse a través de las redes sociales de la productora NiciArt y del artista.

"Tanto el show como el disco es un trabajo que venimos haciendo desde principios de año, es un proyecto autogestivo y somos nuestros propios productores", dijo el artista en El Tribuno.

"El fuego entre nos" es su segundo álbum: "El título alude a toda la pasión y el fuego que hay entre todos personas que se aman. Siempre trato de exponer y mostrar lo que sucede entre los seres humanos tanto carnalmente como espiritualmente", explicó Nicito.

También detalló que el show se dividirá en dos: en la primera parte presentará todo el material del disco y en la segunda cantará covers. Del evento participarán artistas salteños que comparten el estilo musical de Leonardo, como Seba Gueleb, Estefi Niewolski, entre otros.

"La música me encontró"

Sobre sus primeros pasos en la música, Nicito contó que comenzó a los 14 años: "No me llamaba la atención la música pero siempre digo que ella indirectamente me encontró cuando en el colegio comenzaron a dictar talleres de guitarra, desde ahí no paré". Fue a los 23 años que decidió que la música iba a ser su trabajo y a lo que se quería dedicar. "Desde ese momento y hasta ahora trabajo para que mi material sea lo más profesional y prolijo posible", expresó. A los 21 años sintió que el rock nacional iba a ser el estilo a seguir, teniendo como referentes a Charly García, Spinetta , Soda Stereo, Fito Paez, etc.