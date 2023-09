La otra versión sobre el desalojo de una familia

Semanas atrás diversos medios de comunicación se hicieron eco cuando desalojaron a la familia Caro, que vive a pocas cuadras del casco céntrico de la Ciudad Termal.

Con batucadas, mientras estallaban las redes sociales, muchos vecinos se presentaron espontáneamente para apoyar a los Caro, quienes quedaron viviendo en la vereda con todas sus pertenencias.

Si bien Caro asegura que en el lugar vivieron cerca de setenta años, es decir más de medio siglo, quien promovió el desalojo apareció acreditando propiedad desde el año 1991, y ahora pide una solución definitiva para poder tomar posesión de la misma.

Cristian Creche aseguró además que tras la adquisición de dicho lote "desde años atrás sufre un padecimiento; primero su padre y ahora en primera persona". En ese sentido Juan Pablo López, abogado de Creche, explicó que "el padre de mi defendido adquirió el inmueble identificado con nomenclatura catastral N° 1279, urbano de Rosario de la Frontera, con testimonio de escritura N° 6 de Cesión de derechos sucesorios (acreditado en expediente de posesión) y comenzó a ejercer sobre el inmueble la posesión efectiva del mismo. Dicha posesión siempre fue en forma pública, pacífica e ininterrumpida desde la fecha mencionada".

Detalló que a partir de que "obtuvo sentencia favorable, el 6 de diciembre de 2002, siempre se ocupó de su manteniendo, su cerramiento, limpieza, nivelación, rellenado y construcción. Estas actividades se hicieron justamente a título de dueño".

"Fueron echados en forma violenta"

Por otro lado, aseguró que los Caro no vivieron toda la vida en la propiedad, según habían manifestado, y que incluso años atrás fue invadida. "Recién en el año 2011, cuando se comenzó a construir la vivienda, ocurrió la primera turbación de la propiedad por los desalojados; en aquel momento los albañiles fueron echados en forma violenta. Cuando el padre del propietario se apersonó al lugar recibió amenazas, las cuales se repitieron hasta su fallecimiento. Es más, fue tanto el padecimiento que hasta tuvo que abandonar la ciudad a causa de esa gente", aseguró López.

Aseveró que "se denunció a los agresores por este hecho, es decir por usurpación, siendo sobreseídos ya que la Corte no consideró usurpación, debido a que mi parte no ha sufrido despojo de dicho inmueble. Entiéndase que no ha sido desplazado de la ocupación efectiva, ya que al momento de la usurpación no habitaba el mismo. El delito de usurpación no protege al título de propiedad sino al hecho de la tenencia".

"Con posterioridad, fueron dos oportunidades en que Caro y su familia se metieron al lote con escalamientos, roturas y violencia. En ambos casos fue denunciado y retirado de allí. La segunda de ellas finalizó con el desalojo que todos vieron por las redes, pero que desconocían que venían siendo notificados desde hace dos años que debían desocupar por inexistencia de título", manifestó el abogado.

Recalcó que tras la sentencia, años atrás, "la familia desocupó el inmueble de manera voluntaria, con firma certificada por los demandados. La versión que ellos dan de los hechos es totalmente falsa", aseguró.

"Sin arreglos políticos"

Finalmente el abogado negó la versión de la familia desalojada, sobre supuestos "arreglos políticos", y pidió que se retiren de la vereda. "Creemos que esos dichos son traídos de los pelos a causa de su desesperación por no entregar la vivienda. Pero lo cierto es que no hay fundamentos, papeles ni constancias que acrediten que la vivienda era de su abuela y la cédula parcelaria, que es lo principal, tampoco está. Por lo tanto no se sabe bajo qué título estaba ahí su abuela o si llegó a hacer algún papel. Pero políticos de por medio no hay, por lo menos, en el caso de mi defendido, el señor Creche", remarcó. "Queremos que se sepa la verdad. No existe la versión que ellos han dado por los medios".