Terrible vuelco en San Luis: “Se salvó de milagro”, contaron los vecinos

Esta mañana, pasadas las 7, un automóvil VW color gris volcó en calle Cerro Minero primera cuadra, de San Luis, justo enfrente del edificio de Nivel Inicial.

Según trascendió no hubo otros vehículos involucrados. El conductor se habría dormido y perdió el control, impactando de lleno contra un poste del alumbrado público, terminando en media calzada con sus ruedas mirando al cielo.

Pese a espectacularidad del siniestro, no sufrió grandes lesiones, solo golpes y algunas contusiones en el rostro, según un vecino.

Tomaron intervención efectivos de la Policía de la Provincia y de Bomberos, que retiraron el auto del lugar, tras permanecer cortado el tránsito por algunas horas.

"Hoy domingo no tenía mucho para hacer y me fui a buscar unas tortillitas con grasa para el mate, cuando volvía me doy con severendo choque. Mamita que susto me pegué. Había pasado recién. El conductor era un muchacho de unos 40 o 45 años. Supe que es remisero. Parece que se durmió", contó Antonio, vecino del lugar.