Sáenz anunció la continuidad de obras y exigió el cumplimiento de las comprometidas por Nación

Pese a la caída de recursos coparticipables y transferencias nacionales, el gobernador Gustavo Sáenz se comprometió a finalizar muchas de las obras financiadas con fondos nacionales y que hoy están paralizadas.

El anuncio lo realizó en la apertura de la 126° periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura durante su mensaje al pueblo de Salta en el que repasó los logros de los cuatro años de gestión y los desafíos que enfrenta en este segundo mandato.

Gustavo Sáenz se comprometió a seguir “privilegiando lo esencial y las necesidades de los sectores más vulnerables” que sufren el impacto de recortes dispuesto por Nación. En este sentido no dudó en comprometerse con los maestros en el apoyo en su lucha por recuperar incentivo docente.

Al señalar que Salta tuvo una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12% y es la segunda provincia, en términos relativos, más afectada por los recortes de transferencias nacionales, apeló a la conciencia de los legisladores provinciales y nacionales, más allá de su signo político, para cuidar los intereses federales y de Salta:

“Los salteños los necesitan a la hora de proteger y potenciar su producción, sus fuentes laborales, su economía, su educación, su salud, su seguridad, sus niños y ancianos”.

Además, exigió que el Gobierno nacional cumpla los contratos para la ejecución de las obras públicas y de otras partidas que habían sido comprometidos por la anterior gestión. “Hay una continuidad jurídica que el Estado nacional debe respetar”, dijo.

Por ello citó como “fundamental para nuestro desarrollo” la continuidad de obras como el Gasoducto Norte, la RN 51, la RN 9/34.

Dijo que continuarán en 2024, con diversas fuentes de financiamiento, obras como el “bypass” entre la RN 51 y la provincial 36; inicio de la pavimentación del primer tramo de la ruta nacional 51 y Salar de Pocitos y continuación de la optimización del segundo tramo entre Salar de Pocitos y Los Colorados; inicio de la construcción de la planta depuradora de Cafayate; la nueva terminal de ómnibus y la escuela técnica Tesla, ambas de General Güemes, el Nodo Logístico, entre otras.

En el discurso inaugural, llamó a dejar atrás “la soberbia y los agravios que nunca nos llevó a buen puerto” y por eso volvió a convocar a un acuerdo nacional entre las provincias y la Nación que deje atrás los insultos y las descalificaciones.

Por eso señaló que la Argentina necesita entrar en una etapa de reconciliación, de encuentro, de búsqueda de coincidencias y no de extremar posturas inflexibles, sino de privilegiar el diálogo.

“No busquemos enemigos entre nosotros. Nuestro enemigo en común es la pobreza que crece y el odio que separa y con ellos es la lucha”, consideró.

“Desde el Norte fundador de la Patria, le pedimos al señor presidente que no se olvide de la Argentina profunda. Porque no se perjudica a gobernadores si no se realizan obras necesarias o se cortan fondos para la educación, la salud, la población más vulnerable, que el Estado Nacional también tiene la obligación irrenunciable de sostener, sino a los hombres, mujeres y niños que no merecen tener subordinado su destino a ideologismos y fundamentalismos políticos”, dijo.

Economía

Destacó el equilibrio presupuestario de la gestión; la renegociación, del stock de deuda heredado, que al 31 de diciembre de 2023 es de más de 160 millones de dólares menos que en 2019. Se canceló el Fondo de Reparación Histórica y se renegoció el Fondo del Bicentenario.

Sin embargo advirtió que “al no haberse acordado el Presupuesto Nacional 2024, estamos administrando el Estado bajo los parámetros determinados por el Presupuesto 2023, luego de un año que arrojó una inflación superior al 211,4%, lo que se traduce en una notoria licuación de su valor”.

Obras

Señaló que hasta el 31 de enero de 2024, se destinó más de $166.000 millones, a 2.125 obras de toda clase: viales, educativas, de salud, de viviendas, alumbrado público, hídricas y de energía, entre otras, con fondos provinciales y nacionales y sin endeudamiento. También se refirió a la ampliación y optimización de la Planta Depuradora de la zona sur de la Capital que se hace con fondos internacionales y sin endeudar a la Provincia.

Agua, saneamiento, electricidad

Desde el inicio de la gestión se pusieron en marcha más de 400 obras de agua y saneamiento, en particular en el norte salteño.

Mencionó: inicio de la II etapa de la obra de optimización del sistema de agua de San Lorenzo y la 1ª etapa de la nueva planta potabilizadora y acueducto de Campo Alegre. Fuimos agregando obras para mejorarla e incorporar más zonas de abastecimiento; plan sobre la colectora máxima y colectoras principales de Vaqueros.

Puesta en funcionamiento del Electroducto Juana Azurduy y se seguirá consolidando el Anillo Energético Valle de Lerma; vinculación al Sistema Argentino de Interconexión electrificación de Olacapato; Ampliación de Red entre San Agustín y Campo Quijano. También en lo energético, mencionó al gasoducto de los Valles Calchaquíes, ya iniciado, el de La Viña – Guachipas y la red de gas domiciliario en Guachipas.



Educación

Repasó las diferentes acciones y dijo que este año está prevista la ejecución de 36 obras por más de $10 mil millones entre edificios nuevos en ejecución, refacciones y ampliaciones para los diferentes niveles.

Adelantó que en los próximos meses se inaugurará el Polo Tecnológico de Vaqueros.

Salud

Entre los anuncios indicó que avanzan los nuevos servicios de diálisis en Tartagal, Cafayate y J.V. González.

Durante este año, se continuará con el avance en construcciones y remodelaciones en diferentes hospitales del Interior, destacando las obras en el Hospital San Bernardo, una inversión de 28 millones de dólares en su refuncionalización y ampliación.

También señaló que por la necesaria reciprocidad con nuestros países vecinos se cobrará las atenciones sanitarias a extranjeros, “garantizando en todos los casos, la atención de emergencia”, dijo. Resaltó que Salta es una de las provincias que tienen un plan de vacunación gratuito contra el dengue, con dosis adquiridas con recursos provinciales para ser aplicadas en san Martín, Orán y Rivadavia.

Turismo

Al detallar las rutas áreas de Salta que la posicionan como eje del tránsito aeroportuario del Norte argentino, recordó que comenzaron las obras de ampliación y remodelación en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

Asimismo avanza el proyecto AlaDelta en el Teleférico San Bernardo.

Con respecto al Polo Deportivo Legado Güemes, afirmó que es una decisión política su concreción. “La obra deportiva más importante de Salta de los últimos 25 años será una realidad en mi gestión”, señaló.

Seguridad

Se refirió a la creación de 8 nuevas Unidades Regionales de la Policía, la Dirección Investigativa de Ciberseguridad; 12 nuevas secciones de Unidades Especiales de la Policía en el Interior; 5 Bases Operativas y recategorización de 5 dependencias; inauguración de 4 nuevos edificios policiales y la refacción de 6.

También se amplió el Servicio de Videoprotección y se incrementó la flota policial con 201 nuevas unidades y también del Servicio Penitenciario con un furgón de traslado y 2 camionetas.

Se sumarán 40 nuevas camionetas al parque automotor policial y realizarán obras de refacción en 20 dependencias policiales de la Capital e Interior.



Transporte

Remarcó que la Nación eliminó el Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional, tornando extremadamente difícil la situación.

Por ello, Salta dejará de recibir 790 millones de pesos mensuales en el subsidio del transporte público, lo que nos pone en serios aprietos al Gobierno de Salta y a los salteños en cuanto a su costo.

“Se han retirado los subsidios al Interior, pero se han mantenido en el AMBA. Este tipo de medidas profundizan las asimetrías históricas que vivimos entre Capital Federal, Buenos Aires y las provincias del Interior y ponen al federalismo como una mera declaración”, reclamó.

Producción

En cuanto a la producción de bioetanol dijo que se busca “darle impulso a esta importante actividad industrial que agrega valor a nuestra producción primaria” y detalló que a partir de la Liga Bioenergética de Provincias impulsa un proyecto de ley superador a la ley actual.

En lo que respecta al litio recordó que este año 4 grandes proyectos se estima que generarán más de 76 mil toneladas de distintos compuestos industriales. Significaron una inversión de 2.897 millones de dólares.