Reclaman justicia: Familiares de Karen Marín cortaron el acceso a la Ciudad Judicial

Luego de la despedida de los restos mortales de la joven, Karen Marín, cuarta víctima de la tragedia de la Avenida Paraguay. Su familia decidió cortar la Avenida Memoria, Verdad y Justicia, en el acceso a Ciudad Judicial, en protesta por justicia. Piden la pena máxima para los responsables y denunciaron públicamente: “Tenemos un video completo en donde se ve a la camioneta Amarok Blanca, vamos a denunciar esto con mi abogada, es una vergüenza como están pagando para taparla”, aseguró Claudio Marín, hermano de Karen.

En diálogo con El Tribuno, dijo: “Decidimos venir a cortar la avenida porque queremos que nos escuchen, lo único que buscamos es justicia. Ayer que nos citaron a los familiares yo no pude estar en la reunión porque estaba en el entierro de mi hermana, y me representó mi abogada”. Y relató: “Ella está al tanto de todo, nos llegaron audios de alguien de adentro, que sabe todo lo que están haciendo y no está de acuerdo. Son muy comprometedores para el gobierno y la fiscalía. Nos dicen que hay muchísima plata que se puso para borrar la camioneta que si está, todo esto lo hicieron para que no aparezca. Mi abogada tiene todo en sus manos y está trabajando con eso”.

Sobre el video que se “filtró”

Respecto al video que se subió a las redes ahora, comentó: “Yo ya lo había visto mucho antes. Lo tengo completo y es más amplió. En donde, si uno observa cuando el auto va girando, aparece la camioneta. Fue necesario pausarlo y hacerle zoom, y se ve que es una camioneta Amarok blanca la que pasa, lo vimos una y mil veces, en computadora, celulares. Es una vergüenza como quieren taparla. Queremos llegar al final de todo esto, a la verdad. Vamos a llevar esto a los medios nacionales, queremos hacerle llegar este caso al Presidente, esto no puede quedar impune”.

Luego, Marín, aseguró: “Quieren callar a los testigos y a las personas que estuvieron en el hecho. Lo mismo hicieron con los imputados que están presos, a sus familiares les pusieron plata para que no hablen. Queremos que nos den una respuesta desde la fiscalía, ya paso una semana y no tuvimos respuestas contundentes sobre la investigación”.

Organizan una nueva marcha

Asimismo, el hermano de Karen, la cuarta victima, remarcó que permanecen en contacto con todos los familiares de las demás victimas y adelantó: “Estamos organizando otra marcha para ir a otro lugar en donde nos escuchen. Queremos justicia y la pena máxima por las cuatro victimas fatales. Dios quiera que Ruth pueda salir, sabemos que está grave, seguimos rezando por ella, perder a un familiar es un dolor que yo no le deseo a nadie”.