José Luis Ferreyra, quién padece dengue: “Es la experiencia más horrible, cada día sentís que es el último de tu vida”

José Luis Ferreyra es un salteño de 49 años, que vive en el barrio Norte Grande, al sudeste de la capital. Según presume contrajo dengue luego de ir a comprar una empanadas, en unos locales de la zona, el último fin de semana. Resaltó que a todos sus vecinos que fueron al Hospital Papa Francisco, en búsqueda de atención, simplemente los mandan hacer reposo y les piden consumir paracetamol, no hay otra indicación. Asegura que la mayoría de las familias están padeciendo por la proliferación del mosquito Aedes aegypti y ninguna autoridad del estado se acercó ni realizó medidas preventivas.

En diálogo con El Tribuno, José Luis Ferreyra, relató: “El domingo empecé con los síntomas, tenía mucho malestar de estómago y pensé que era por alguna comida que había consumido. Así que me tomé un sertal y buscapina. Pero al otro día empecé con dolor de cadera, cintura, piernas, y ya me sentí con fiebre”. Y siguió: “Al tomarme la temperatura tenía 37.7, entonces me di cuenta que podía ser dengue. Estuve así y el martes me fui al hospital Papa Francisco, porque fueron cada vez más fuertes los dolores. Ahí me atendieron y por los síntomas me dijeron que era dengue”.

En su caso contó que no le hicieron estudios previos, y lo enviaron hacer reposo y consumir paracetamol. Sin embargo, comentó que lo síntomas fueron empeorando: “La fiebre aumento y yo me bañaba a cada rato, porque era insoportable la fiebre, el dolor de cabeza, sentía mucho escalofríos, todo eso te agarra. Es horrible cada día sentís que es el último de tu vida. Así estuve desde el martes pasado y ahora recién empezó a bajarme el dolor de cabeza”.

Y añadió: “Por mi experiencia el paracetamol no me ayudó en nada. Lo más efectivo para la fiebre era bañarme y coloque unos trapos en la heladera para que se enfríen y eso usaba”.

Los malestares que padeció

Además, Ferreyra, contó que todo el tiempo sintió la boca seca y que el cuerpo le demandaba agua, también dijo que perdió el apetito, estuvo varios días impedido de ir al baño y recién hace un día estuvo con diarrea. Asimismo, comentó que parte de los síntomas más comunes que padeció son mareos, nauseas, vómitos, cansancio e irritabilidad. “Sólo queres estar en la cama y que nadie te hablé”.

Luego, agregó: “En mi caso y los que vengo escuchando, la medicación que recomiendan es un gasto innecesario. De los vecinos de mi cuadra, por lo menos diez están con dengue”. En ese sentido, opinó: “Lamentablemente a mi barrio Norte Grande, nadie del gobierno se acerca. Es indignante, nos dejan de lado. Incluso una vecina me contó que fue al Hospital Papa Francisco, y como habían alrededor de 60 personas, salió el doctor a comunicarles que era el único médico y no podía atenderlos a todos. Por eso decidió mandarlos a todos hacer reposo entre 10 a 45 días, y que tomen paracetamol”.

Sarpullido en distintas partes del cuerpo, lo último que le toca atravesar

Y sobre su actual estado de salud, expresó: “Afortunadamente, ahora estoy mejorando, tengo sarpullido en los brazos, piernas, y creo que ya es lo último que me tocará atravesar”.

“Es importante que tiren todo lo que tengan en la casa, que usen repelente, espiral, lo que puedan, es horrible estar así. Es una experiencia que no se la deseo a nadie, cada día que pasa sentís que es el último de tu vida”, finalizó José Luis.