UCASAL mantiene abierta la convocatoria a su programa de becas hasta el 15 de febrero

La Universidad Católica de Salta (UCASAL) impulsa la formación profesional como motor de cambio y acompaña a sus estudiantes mediante un programa de becas que promueve el acceso a la educación superior. A través de esta política institucional, la universidad reafirma su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

El programa de Becas UCASAL se desarrolla con el respaldo de diferentes empresas y organizaciones y tiene como objetivo ampliar el acceso a una formación académica de excelencia. Gracias a este trabajo articulado, estudiantes de diversas carreras y modalidades —presenciales y a distancia— pueden contar con un apoyo económico que les permite iniciar o continuar su proyecto universitario.

“Es un impacto muy positivo para los estudiantes”, señala José Ignacio González, director de Becas en UCASAL, quien destaca que el objetivo central es acompañar el esfuerzo de quienes eligen estudiar y garantizar oportunidades reales de formación.

Las becas están destinadas a estudiantes de todas las carreras, tanto ingresantes como alumnos avanzados, e incluyen modalidades presenciales y a distancia. La postulación se realiza a través del Sistema de Autogestión (SAG) de la universidad y estará disponible hasta el 15 de febrero.

UCASAL ofrece distintas líneas de becas, entre ellas la Beca Solidaria, la Beca Abanderado, la Beca por Excelencia Académica, y las Becas de Cooperación y de Cooperación Calificada, que combinan el apoyo económico con instancias de formación y experiencia profesional.

Bajo el lema “la educación como motor de cambios”, las Becas UCASAL constituyen una herramienta concreta para acompañar trayectorias educativas con compromiso social, promoviendo el desarrollo personal y profesional de los estudiantes.

info: https://prensa.ucasal.edu.ar/programa-becas-trib





LINK NOTA:

https://prensa.ucasal.edu.ar/becas-2026-trib



