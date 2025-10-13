¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Vida y Tendencia

¿Amás a los animalitos? Pawsi, la app salteña que reúne a mascotas perdidas con sus dueños

Los que amamos a los animales sabemos de lo difícil que puede llegar a ser si es que alguno se pierde. Por eso llegó Pawsi, una iniciativa salteña cargada de solidaridad y mucho ingenio.
Lunes, 13 de octubre de 2025 09:37
Si de algo no hay dudas es del amor de Diego Puzio por los animales. “Alma gemela” de Chicho y de Chiquita, sabe que perderlos sería para él casi como perder a un miembro de su familia. La historia de Chicho, rescatado junto a sus siete hermanitos en una caja a la orilla de la ruta, fue la chispa que encendió la inquietud, pero el Milagro de Salta fue la chispa definitiva para crear una herramienta tecnológica que facilite la búsqueda y rescate de mascotas en Salta.

Así nació Pawsi, una aplicación móvil gratuita que ya está disponible en Play Store. Su objetivo es simple y solidario: conectar a dueños y mascotas en caso de extravío, facilitar la publicación de animales en adopción y permitir reportes de avistamientos en la vía pública.

“Hasta ahora, ya se encontraron tres mascotas a través de la aplicación. Eso demuestra que funciona y a mí me llena de felicidad”, cuenta Diego.

La iniciativa surgió durante el Milagro, cuando miles de animales se extravían en medio de la multitud. Diego presentó un prototipo en una hackatón local y el interés fue inmediato: “El día del Milagro fue una explosión de usuarios. Me preguntaban por qué no estaba en Play Store. Entonces decidí desarrollarla en serio, y después de semanas de trabajo intenso, logré publicarla”.

Hoy, Pawsi funciona en toda la provincia y ofrece tres herramientas principales: Reportar mascotas extraviadas con fotos, datos y ubicación; reportar animales avistados en la calle; y publicar adopciones responsables.

Además, incorpora un directorio de veterinarias y un espacio de compra-venta de productos para mascotas (pero sin comercio de animales).

La aplicación pesa apenas 3 MB y puede usarse incluso sin ser dueño de un animal. “La idea es que cualquiera pueda colaborar. A veces ves un perro perdido, le sacás una foto, lo subís y esa acción mínima puede cambiarle la vida a una familia”, explica su creador.

 Aunque por ahora está limitada a Salta, Diego sueña con expandirla: “Me encantaría que funcione a nivel nacional. Pero hoy cubro todos los costos de hosting, dominio y mantenimiento yo solo. Por eso busco apoyo o financiamiento para sostenerla”.

La historia de Pawsi es también la historia de un vínculo profundo con los animales. “Jamás compré un perro o un gato. Todos fueron adoptados de la calle. Yo me encontré una caja con ocho cachorros en la ruta y de esa experiencia me quedó claro que hacía falta una herramienta que centralice todo: extravíos, hallazgos, adopciones. Y eso es Pawsi”.

Descargá la app en Play Store: Pawsi App

Instagram: @pawsi_app

Web: www.pawsiapp.com

