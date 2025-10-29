Maestros de la Barra: ¿Cómo votar en el evento y quienes son los participantes?

Nuevo Casino Alberdi sigue trayendo propuestas de interés general a su sala. Cada mes sorprende con eventos y shows que salen de lo habitual y ya anunció uno de los platos fuertes para noviembre: Maestros de la Barra.

Cinco expertos bartenders se darán cita para presentar su trago de autor, creaciones únicas que reflejan su estilo y creatividad. Cada participante pondrá a prueba sus habilidades y su ingenio para conquistar los paladares en la barra más exigente de Salta. Para ir conociendo a los contendientes, Nuevo Casino Alberdi ya está presentando a los participantes a través de sus redes sociales, invitando a la gente a buscar a su candidato favorito.

¿Quiénes serán los jurados en Maestros de la Barra?

La elección del ganador no estará en manos de una sola persona, sino de un jurado compuesto por la diversidad de quienes aprecian la buena coctelería. Esto genera una competencia más reñida entre los participantes y una devolución más eficaz acerca del trago. Los votos estarán divididos de la siguiente manera:

El primer voto estará a cargo de Gonzalo Genovese , un profesional del rubro, que aportará su vasta experiencia y conocimiento técnico.

, un profesional del rubro, que aportará su vasta experiencia y conocimiento técnico. El segundo voto estará a cargo de un selecto grupo de personalidades destacadas de la provincia, quienes aportarán una perspectiva local y cultura.

Finalmente, el público tendrá un rol crucial, ya que sus votos también contarán para decidir quién se alzará con el título de "Maestro de la Barra".

¿Cuánto sale la entrada para Maestros de la Barra?

El evento, que busca promover la cultura coctelera y brindar un espacio de encuentro y diversión, será de acceso libre y gratuito para todos los mayores de 18 años. Sin embargo, aquellos que deseen participar activamente en la votación y disfrutar de la experiencia completa, tendrán la oportunidad de adquirir en la barra el "combo de degustación". Este combo incluirá los cinco tragos de autor en competencia, permitiendo al público evaluar cada propuesta y emitir su voto con conocimiento de causa.

Pacto de lobos se suma como sponsor oficial de Maestros de la Barra:

Un condimento extra de profesionalismo y dificultad se suma al certamen con el anuncio del Gin regional "Pacto de Lobos" como sponsor oficial del evento. Los participantes deberán integrar este destilado en sus creaciones, elevando el desafío y garantizando propuestas aún más ingeniosas.

"Maestros de la Barra" se perfila como una velada imperdible para quienes buscan experimentar nuevos sabores, mientras disfrutan de un ambiente de fiesta. Por eso, la cita está programada para este 14 de noviembre en Nuevo Casino Alberdi.

