29 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Enduro
Copa Libertadores 2025
Cine
La Opinión
Huracán Melissa
CAUSA DE LOS CUADERNOS
Cámara de diputados
Pocitos
Pocitos
sendero starlight 2025
Vida y Tendencia

Jujuy logró la certificación internacional Sendero Starlight 2025

La provincia se posiciona a nivel internacional en la protección de sus cielos nocturnos, atrae turistas especializados y genera empleo en zonas rurales a través de la Ruta de los Cielos Jujeños.
Miércoles, 29 de octubre de 2025 09:10
Jujuy obtuvo la certificación internacional Sendero Starlight 2025, otorgada por la Fundación Starlight, que reconoce a los territorios que preservan la calidad de sus cielos nocturnos y promueven su uso científico, educativo, cultural y turístico. Esta distinción forma parte de la Ruta de los Cielos Jujeños, un corredor que integra ciencia, cultura, turismo y conservación, fortaleciendo la oferta turística de la provincia.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó: "Jujuy tiene los cielos más lindos del mundo, y esta certificación lo confirma. Es un orgullo que nuestra provincia sea hoy referente internacional en la protección del cielo nocturno, un recurso tan valioso como nuestros paisajes, nuestra cultura y nuestra gente".

La certificación posiciona a Jujuy al nivel de destinos internacionales de astroturismo como las Islas Canarias y el Desierto de Atacama. Posadas explicó que "esto nos otorga visibilidad internacional y atrae mercados especializados como astrofotógrafos, investigadores y viajeros interesados en experiencias singulares. Diversifica nuestra oferta turística y genera empleo calificado en zonas rurales".

El ministro agregó que "la certificación también promueve la formación de recursos humanos locales, la organización de festivales astronómicos y el desarrollo de senderos y miradores certificados. Este logro nos posiciona en el mapa mundial del astroturismo y reafirma la visión de una provincia que apuesta por el desarrollo sostenible y la innovación".

La Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, cuenta con el respaldo de UNESCO, la Unión Astronómica Internacional y la Organización Mundial del Turismo (OMT). La entidad lidera el Grupo de Trabajo de Turismo Científico de la OMT, fomentando el desarrollo del turismo astronómico sostenible a nivel global.

Para Jujuy, la certificación sobre la Ruta Nacional 52 fortalece la gestión territorial mediante la protección del cielo nocturno, la adopción de normativas sobre iluminación eficiente y la sensibilización comunitaria sobre el valor ambiental, cultural y científico del cielo oscuro.

El proceso de certificación contribuye a la protección del patrimonio natural y cultural inmaterial, promoviendo una relación respetuosa entre el ser humano, el territorio y el cosmos. La Ruta de los Cielos Jujeños se proyecta como un laboratorio de sostenibilidad donde ciencia, cultura, turismo y conservación generan experiencias educativas y transformadoras, potenciando el impacto económico en la provincia y consolidando a Jujuy como un destino de astroturismo internacional.

