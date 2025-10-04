Tendencias primavera-verano 2026: los colores, texturas y estilos que marcarán la temporada

El mundo de la moda siempre va un paso adelante. Mientras las grandes capitales presentan sus colecciones de invierno, en Argentina el foco ya está puesto en la primavera-verano 2026. Las nuevas tendencias traen una fusión de comodidad, elegancia casual y espíritu artesanal, ideal para los días calurosos del norte argentino.

En provincias como Tucumán o Salta, donde el verano se vive con intensidad, la clave será mantener la frescura sin perder estilo. Estas son las tendencias que dominarán las calles, las vidrieras y las redes en los próximos meses.

Colores de la temporada

Los pasteles suaves regresan con fuerza, encabezados por el butter yellow (amarillo manteca), tono estrella del verano y uno de los más vistos en las colecciones de Europa y América. Referentes como Hailey Bieber ya lo convirtieron en su sello personal.

También vuelven los tonos tierra, siempre infaltables por su calidez y su conexión con lo natural. Sin embargo, los expertos recomiendan adaptar cada tendencia a la colorimetría personal: elegir los tonos que realmente favorezcan la piel es tan importante como seguir la moda.

Accesorios para la cabeza

Los gorros de crochet y los pañuelos se imponen con fuerza. Se usan en la cabeza, en la cartera o incluso como cinturón o top. Esta tendencia, nacida en Copenhagen Fashion Week, refleja el estilo “effortless” escandinavo que hoy marca el ritmo global.

Lunares en todo

Los polka dots regresan como estampado protagonista. Aparecen en vestidos, camisas, zapatos y accesorios, y ya conquistaron tanto a mujeres como a hombres. Es un print divertido, nostálgico y perfecto para quienes se animan a jugar con la moda.

Ojotas urbanas

Las clásicas flip-flops o ojotas estilo Havaianas salieron de la playa para conquistar la ciudad. Con versiones en cuero, goma o incluso con taco, se consolidan como el símbolo del “menos es más”. Un calzado cómodo, simple y moderno que combina con todo.

Superposición y texturas

El layering -arte de superponer prendas y materiales- será la clave del look canchero 2026. Lentejuelas con algodón, encaje con lino o crochet con gasa: la idea es sumar movimiento y contraste sin perder liviandad. Este estilo permite armar outfits creativos y transpirables, perfectos para el calor tucumano.

Boho chic renovado

El espíritu bohemio sigue firme, pero con un giro artesanal. Prendas sueltas, transparencias, flecos y encajes conviven con botas texanas para las noches frescas o escapadas. La clave está en apoyar a diseñadores locales, elegir piezas únicas y sumar accesorios con carácter: sombreros, bolsos tejidos y cinturones anchos.

Más allá de las pasarelas, el verano 2026 celebra la autenticidad. La tendencia más fuerte no está en una prenda, sino en la actitud: elegir lo que te identifica, priorizar el confort y disfrutar de la moda sin imposiciones.