Arrancó la Semana del Sándwich con promociones en toda la provincia

La Semana del Sándwich comenzó oficialmente este lunes y se extenderá durante los próximos días con una amplia participación de locales gastronómicos de toda la provincia. La iniciativa, organizada por la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, tiene como objetivo difundir las propuestas culinarias que incluyen este clásico plato dentro de sus cartas.

“Lo que hacemos desde la Cámara es abrir una oportunidad para que todos los gastronómicos que tienen un sándwich en su carta puedan difundirlo. Nosotros tomamos el flyer y lo promovemos a través de nuestras redes y con la colaboración de los periodistas que siempre nos acompañan”, explicó Freddy Soria, representante de la institución.

Soria destacó que la propuesta busca beneficiar tanto al sector gastronómico como a los salteños. “Queremos que esta movida sirva para dar visibilidad al trabajo de nuestros emprendedores y, al mismo tiempo, que la gente pueda disfrutar de nuevas opciones a precios accesibles”, señaló.

Para esta edición, la Cámara decidió poner especial énfasis en el interior provincial. “Queremos que todos puedan participar, por eso organizamos dos concursos, uno para la ciudad de Salta y otro para el interior”, agregó Soria.

Entre las localidades que ya confirmaron su participación figuran El Carril, que se suma con su corredor gastronómico, y Tartagal, además de otras ciudades que están enviando sus propuestas.

Los premios para los locales ganadores llegarán de la mano de los hoteleros asociados, quienes aportarán días de spa como reconocimiento al trabajo y la creatividad de los participantes. “Después de una excelente Semana del Sándwich, esperamos que puedan relajarse y disfrutar de este beneficio en uno de nuestros hoteles asociados”, expresó el dirigente.

Finalmente, Soria invitó a todos los establecimientos que aún no se sumaron a participar y aprovechar la difusión gratuita que ofrece la Cámara. “Esperamos que sea una excelente semana para todos, tanto para los gastronómicos como para los salteños que disfrutan de estas propuestas”, concluyó.