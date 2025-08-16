Cuánto costará irse de vacaciones desde Salta a Mar del Plata en el verano 2026

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Mar del Plata se prepara para una nueva temporada de verano y, aunque la mayoría de las inmobiliarias y hoteles aún definen sus tarifas, ya circulan precios que anticipan un abanico de opciones, desde lo más accesible hasta el lujo extremo. ¿Cuánto costará ir desde Salta?

La realidad es que ya desde esta altura Mar del Plata se consolida una vez más como un destino para todos los gustos y bolsillos. Desde el glamour de Güemes hasta la tranquilidad de Punta Mogotes o el Bosque Peralta Ramos, la oferta de alojamientos ya muestra sus primeras cartas.

Si viajás desde Salta tené en cuenta que hay que sumar los precios de los pasajes (en avión con escalas o vuelo hasta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y desde ahí en ómnibus).

El vuelo directo desde Salta a Mar del Plata (ida y vuelta).

La otra opción es bajar en Aeroparque y tomar un ómnibus en Retiro.

DEPARTAMENTOS Y CASAS: PRECIOS QUE ASOMBRAN

Según relevamientos en plataformas como parairnos.com, que conecta directamente con dueños y no cobra comisiones, ya se pueden encontrar algunas referencias:

Fin de año y primeros días de enero: Un departamento para 5 personas con todas las comodidades puede costar unos $85.000 por día.

Zona Güemes: Si buscás exclusividad, un departamento con balcón para 4 personas ronda los $92.500 por día el más barato.

Casas en Punta Mogotes o Bosque Peralta Ramos: Para fin de año y unos días de enero, los valores se mueven entre los $80.000 y $200.000 diarios.

En plataformas locales como Alohar, los precios también varían:

Centro de Mar del Plata: Un departamento para cuatro personas puede conseguirse por $64.000 el día.

Alojamientos para más personas: Los precios pueden escalar hasta los $300.000 por noche.

Para quienes prefieren pagar en dólares, Airbnb ya muestra algunas opciones interesantes:

Bosque Peralta Ramos (Fin de año y dos semanas en enero): Los valores diarios oscilan entre los 90 y 150 dólares, dependiendo de la cantidad de personas, si incluyen mascotas y el número de noches.

Departamentos céntricos: Para 4-5 personas, los precios pueden ser más accesibles, entre 30 y 45 dólares la noche.

HOTELES: LUJO Y ACCESIBILIDAD

Aunque la mayoría de los hoteles aún no publican sus tarifas de verano, algunos ya lo hicieron:

Hoteles 2 y 3 estrellas: Para 4 personas, el costo por día va de $150.000 a $200.000.

Hotel 5 estrellas (Sheraton Mar del Plata): Preparate, porque una noche para 4 personas puede llegar a los $838.000.

¡ATENCIÓN PLAYERO! CUÁNTO COSTARÁ LA CARPA EN B12

Si tu plan es disfrutar de la arena y el mar en uno de los balnearios más top, el Balneario 12 ya reveló sus precios para la temporada 2025/26. Y atención, ¡ya tienen un 65% de reservas con gente pagando en cuotas!

"El valor de la carpa para seis personas sigue siendo más barato que comer en un local de comida rápida. Es decir, por persona, pasar 10 u 12 horas en B12 es más barato que un combo de hamburguesa", explicó el empresario Augusto Digiovanni.

Tarifas de carpa por día en B12 (para 6 personas):

Enero:Diario: $80.000Mes entero: $2.000.000Primera quincena: $1.100.000Segunda quincena (la más demandada): $1.200.00010 días: $800.000Semana: $560.000Estacionamiento diario: $15.000

Febrero:Mes completo: $1.700.000Quincena: $900.000Semana: $500.000Diaria: $80.000

Mar del Plata se perfila como siempre: una ciudad con opciones para todos los gustos y, claro, para todos los bolsillos.