Nobis se posiciona como la mejor opción calidad-precio

La empresa de medicina prepaga ofrece una cobertura que combina atención cercana, grandes posibilidades de autogestión y precios competitivos. Esa posibilidad de adaptarse a las necesidades del afiliado refuerza la presencia en la región.

El verdadero diferencial que ofrece Nobis son sus centros propios, con atención exclusiva para afiliados: Nobis Dent (consultorios odontológicos) y Nobis Center, un centro médico propio con atención exclusiva. Allí, los afiliados pueden acceder a turnos rápidos y beneficios especiales.

Estos consultorios funcionan junto a la sede de Nobis Medical en Av. Belgrano esq. 20 de febrero. Allí, el afiliado puede asistir a turnos médicos y también realizar trámites administrativos. Para quienes prefieren hacer trámites desde su casa y sin perder tiempo, Nobis tiene una App Móvil propia, un moderno sitio de Autogestión y atención médica virtual brindada por profesionales de Nobis Center.

Se adapta al afiliado

La empresa cuenta con una amplia gama de planes para que cada uno pueda acceder al que mejor se acomode a la realidad económica y médica de cada familia.

Se puede acceder al servicio trabajando en relación de dependencia (con recibo de sueldo), monotributo o de manera prepaga.

Línea empresa

Los empleadores tienen la posibilidad de ofrecer cobertura a sus colaboradores con beneficios exclusivos, esta es una gran opción para compañías locales que buscan un convenio de salud sólido y profesional que se convierta en un verdadero beneficio para su personal.

Contacto

Los detalles sobre los planes y la cobertura se pueden ver en www.nobis.com.ar, y el número para comunicarse vía WhatsApp es 3513893211.

Para asesoramiento presencial, Nobis tiene varias sucursales en la provincia: