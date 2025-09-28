Un modelo de IA permite predecir las enfermedades que tendrás en 20 años

Investigadores de la Universidad de Cambridge junto a Google DeepMind desarrollaron un modelo de inteligencia artificial capaz de anticipar con hasta dos décadas de antelación la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, metabólicas o neurodegenerativas. El sistema, entrenado con datos de medio millón de pacientes, alcanza una precisión superior al 80% en algunos casos.

Los especialistas destacan que la herramienta abre una ventana inédita para la prevención, pero advierten sobre riesgos de uso indebido: privacidad de datos, discriminación en seguros y empleo, e incluso hipermedicalización. El equipo creador aclara que está diseñado para uso clínico bajo supervisión profesional.

En Argentina, expertos valoran el avance aunque remarcan la falta de digitalización de historiales y marcos normativos claros. El potencial es alto: podría reducir en un 30% la carga de enfermedades crónicas en la región, según organismos internacionales, siempre que se apliquen reglas éticas y transparentes.