Cuándo será el eclipse de Luna Roja de 2026 y en qué lugares se podrá ver durante 82 minutos

El calendario astronómico de 2026 tendrá uno de sus puntos más altos en los primeros días de marzo. Entre la noche del lunes 2 y la madrugada del martes 3 se producirá el primer eclipse lunar total del año, un fenómeno que hará que la Luna llena adopte un marcado tono rojizo durante más de una hora.

Este evento, conocido popularmente como Luna Roja o Luna de Sangre, coincidirá con la llamada Luna llena de Gusano, denominación tradicional asociada al final del invierno en el hemisferio norte. Por su duración y características, especialistas destacan que será uno de los eclipses más impactantes de los próximos años.

Qué es un eclipse lunar total

Un eclipse lunar total ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera precisa y el satélite natural atraviesa por completo la sombra del planeta. Según explica la NASA, durante la fase de totalidad la Luna queda dentro de la umbra terrestre y recibe solo la luz solar que se filtra a través de la atmósfera de la Tierra.

Ese filtrado elimina los tonos azules y deja pasar las longitudes de onda rojizas, que se proyectan sobre la superficie lunar. El resultado es ese color rojo oscuro o anaranjado que da origen al nombre de Luna de Sangre. La intensidad del color depende, entre otros factores, de la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre.

Cuánto durará el eclipse de marzo

El eclipse comenzará en la madrugada del 3 de marzo y tendrá una duración total de más de cinco horas si se consideran todas sus fases. El momento más esperado será la totalidad, cuando la Luna estará completamente cubierta por la sombra de la Tierra.

Las estimaciones astronómicas indican que la fase de Luna Roja se extenderá entre 80 y 82 minutos, un tiempo poco habitual que permitirá observar con claridad la transformación del color lunar. En algunos puntos del planeta, la duración efectiva de la totalidad será levemente menor, pero el espectáculo completo seguirá siendo prolongado y muy visible.

Dónde se podrá observar la Luna de Sangre

De acuerdo con proyecciones de sitios especializados como Time and Date, cerca de 2.500 millones de personas podrán ver la fase total del eclipse.

En América del Sur y América del Norte, el fenómeno será visible en gran parte del territorio durante la madrugada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En la Argentina, el eclipse podrá observarse desde casi todo el país con la Luna alta en el cielo.

En Asia oriental, Oceanía y amplias zonas del Pacífico también habrá buena visibilidad, mientras que en Europa y África solo algunas regiones alcanzarán a ver fases parciales al amanecer o al atardecer.

Horarios del eclipse en Argentina

Para Argentina, Uruguay y Chile, los momentos clave serán los siguientes:

Inicio de la fase penumbral: 05.44

Máximo del eclipse: 08.34

Fin de la fase penumbral: 11.22

Cómo observar el eclipse lunar

A diferencia de los eclipses solares, el eclipse lunar total no representa ningún riesgo para la vista. Puede observarse a simple vista, sin filtros ni protección especial. También es ideal para fotografiar o seguir en transmisiones en vivo, especialmente en zonas donde el clima complique la observación directa.

La madrugada del 3 de marzo ofrecerá así una oportunidad única para mirar al cielo y presenciar uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de 2026.