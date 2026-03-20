Cerrillos: emotiva ceremonia religiosa en honor a San José

La tarde del miércoles congregó a decenas de vecinos en la gruta de la Medalla Milagrosa, ubicada en el barrio Antártida Argentina, donde se celebró una misa cargada de emoción y sentido comunitario, en el marco de las actividades previas a las Fiestas Patronales de Cerrillos en honor a San José.

El encuentro tuvo como protagonista al sacerdote Pablo Romero. Desde temprano, familias enteras comenzaron a acercarse al lugar, algunos en silencio, otros saludándose como en una reunión largamente esperada. La gruta, punto de referencia espiritual para los vecinos de la zona, volvió a convertirse en ese espacio donde la devoción encuentra forma colectiva.

Durante la celebración, el padre Romero puso el foco en la figura de San José, resaltando su rol dentro del plan divino y su ejemplo de vida marcado por la valentía, el compromiso, la humildad y la entrega. Fue un mensaje de mucha actualidad: el valor de sostener la fe en tiempos complejos y de asumir responsabilidades con convicción, aun en el silencio.

“San José fue un hombre de decisiones firmes, pero también de profunda confianza”, señaló en uno de los pasajes de la homilía, en un tono que alternó entre la reflexión y la invitación abierta a la comunidad. La figura del santo, patrono de Cerrillos, se proyectó así como un modelo cercano, tangible, que interpela más allá de lo litúrgico.

El clima acompañó. La tarde templada generó una escena que combinó recogimiento y participación. Al caer la noche se encendieron los faroles, invitando a los presentes a mantenerse oración. Fue clave la colaboración de devotos, que dedicaron su tiempo a la preparación de la ceremonia, entre ellos, Bety Saravia, Matías Sayús y María del Carmen Jora.

Estas actividades forman parte del calendario que cada año moviliza a Cerrillos en torno a su patrono. Las Fiestas de San José funcionan como un punto de encuentro social, donde la tradición se entrelaza con la identidad local.

La misa en la gruta de la Medalla Milagrosa dejó esa sensación de una comunidad que, más allá de las rutinas diarias, encuentra en estos espacios una pausa para reencontrarse. Una pausa que, como cada marzo, vuelve a tener nombre propio: San José.