Con 12 tapitas recicladas se hace un armazón de anteojos gratuita

La recolección de tapitas plásticas se aplica a la fabricación de armazones de anteojos, que luego son entregados gratuitamente a personas sin acceso a salud visual: con apenas 12 o 13 se puede producir un marco.

La iniciativa nació dentro del programa Promover Salud, que recorre zonas rurales y urbanas con dos colectivos sanitarios equipados como consultorios móviles y cuyo eje principal es la atención oftalmológica, odontología y clínica médica, informó la agencia NA.

En los últimos años, la Fundación ya donó miles de anteojos a personas en situación de vulnerabilidad.

Pero en 2025 dio un paso más: gracias a alianzas estratégicas, logró construir su propia fábrica de marcos, integrando reciclaje, producción y acceso a la salud en un mismo circuito sustentable.

"La campaña surge a partir de la necesidad de ampliar el acceso a anteojos y, al mismo tiempo, generar un impacto ambiental positivo. Transformar tapitas en marcos es convertir un residuo en una herramienta que mejora la calidad de vida de una persona", explica Cristian Mur, director ejecutivo de la Fundación Boreal.

El proceso es completamente trazable. Una vez recibidas, las tapitas se clasifican por color, se lavan y se trituran hasta convertirse en materia prima.

Luego se funden y se inyectan en matrices para dar forma a los marcos.

Tras el acabado final y el ensamblado, el producto pasa al laboratorio óptico, donde se colocan los cristales, según la receta de cada paciente.

El resultado es un anteojo terminado, listo para ser entregado gratuitamente a quien lo necesita.

Más que un ahorro económico, la campaña genera un triple impacto. Por un lado, reduce residuos plásticos y promueve el reciclaje. Por otro, amplía el acceso a la salud visual.

Y además, impulsa trabajo local en la fábrica donde se producen los marcos, fortaleciendo una cadena de valor con impacto social.

"No se trata solo de reciclar, sino de crear valor social. Cada marco representa una oportunidad concreta para alguien que necesita ver mejor para estudiar, trabajar o desarrollarse", destacan desde Fundación Boreal.

La propuesta también cumple un fuerte rol educativo. Al vincular reciclaje con salud, la Fundación promueve cambios de hábito sostenibles en el tiempo y acerca el concepto de economía circular a la vida cotidiana.

Familias, escuelas, empresas e instituciones pueden sumarse recolectando tapitas y acercándolas a los puntos habilitados o inscribiéndose a través de la web para coordinar la entrega.

"La convocatoria está abierta a afiliados, colaboradores de empresas y a todas las personas que deseen sumarse a esta iniciativa solidaria. Queremos que cada persona entienda que esas tapitas que normalmente se descartan pueden convertirse en un insumo esencial de salud. Es una forma de cuidar el ambiente y, al mismo tiempo, ayudar a alguien", concluyen.

La invitación abarca a familias, instituciones educativas, organizaciones y empresas a participar recolectando tapitas y acercándolas a cualquiera de las sedes en Tucumán, Salta (España 152), Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba.

La campaña de recolección de tapitas demuestra que la economía circular no es solo un concepto teórico: es una herramienta real para ampliar derechos, reducir residuos y mejorar la calidad de vida de miles de personas.