Los medios argentinos cubren en forma muy sesgada el conflicto en Medio Oriente

Said Chaya, experto en Relaciones Internacionales, docente, investigador y politólogo, analizó con El Tribuno el devenir del conflicto en Medio Oriente, una guerra que protagonizó dolorosamente las páginas de los diarios del mundo en este 2025. Chaya hizo hincapié en la falta de pluralidad de los medios argentinos a la hora de informar sobre los temas de Medio Oriente; habló de la estrategia de Netanyahu para posicionarse en el conflicto; y del complejo juego de influencias geopolíticas en torno de la guerra desatada. También opinó sobre los legisladores argentinos que al asumir recientemente juraron por Gaza y Palestina. El especialista no dudó en caracterizar la posición de Argentina frente al conflicto desatado a más de 12 mil kilómetros de distancia de nuestro país. Con un profundo compromiso con la investigación y gran pasión por el saber, Said Chaya tuvo esta larga charla con El Tribuno.

Luego de un 2025 plagado de noticias aterradoras sobre el conflicto en Medio Oriente, ¿cómo observa que cierra el año?

Creo que ha sido uno de los años más difíciles para la región. Basta una mirada para atrás y podemos ver el desastre humanitario que ha sido Gaza y eso, sin duda, creo que va a resonar durante mucho tiempo en las conciencias y en el ordenamiento regional. Esto ha traído graves consecuencias, junto con ello un marco débil, pero que viene más o menos resistiendo con algunas flaquezas, un acuerdo de alto al fuego que hemos visto en los últimos meses, con un también acuerdo de alto al fuego que se celebró en el Líbano, que también ha reducido la conflictividad. Pero estamos lejos de una situación de estabilidad, de paz o de crecimiento en la región. En general creo que este año ha sido un año muy triste para la región.

¿Cree que se puede llamar genocidio lo que ocurre en Gaza, como muchos ya lo llaman?

Yo creo que hay dos maneras de interpretar el término genocidio. Una es que el genocidio como tal presenta algunas características técnicas, y realmente el hecho de que la potencia ocupante no permita el despliegue con libertad de los periodistas del mundo y de los funcionarios de organismos internacionales, no nos permite tener esa certeza técnica, plena, comprobable y científica de que se ha desarrollado o se está desarrollando un genocidio en Gaza. Pero la otra manera de verlo es en función de lo que se ha filtrado a través de los medios de comunicación; en función de lo que hemos podido ver a través de las redes sociales; y también del parecer de algunas instituciones internacionales humanitarias que han trabajado ahí, en en el lugar, claramente esto tiene la apariencia de un genocidio.

El hambre y la sed que los medios informan y muestran que hay en Gaza, ¿son una estrategia de guerra?

Sí, sin dudas. El hambre se ha usado como una herramienta y eso quizás es lo más grave. Eso sucede incluso hoy, donde los principales accesos a Gaza están controlados por Israel y eso restringe el ingreso de la comida y de los materiales que los gazatíes requieren para alimentarse. Pero esta técnica no es nueva. Esto comenzó en octubre de 2023 al inicio del conflicto. Una de las primeras técnicas que utilizó Israel es limitar el ingreso de comida a la región. En agosto de este año había un promedio de unos 12 muertos por semana de hambre y no debe haber mejorado ese promedio en este invierno particularmente crudo.

Para quienes no conocen el tema en profundidad, esta guerra se suele asociar con motivos religiosos, ¿es mito o realidad?

En general, yo soy contrario a pensar que este fenómeno es un fenómeno religioso. Creo que, por supuesto, la religión es un factor muy importante en la región y sin duda está presente, pero creo que si lo ponemos en términos de lo religioso, caemos en la posibilidad de suponer que hay religiones que desean el mal o que promueven la muerte. Entonces, aunque creo que el fenómeno religioso está presente, me inclino a pensar que acá hay más que nada una cuestión geopolítica donde el problema reside en el derecho de los palestinos a retornar a su tierra por un lado y luego, por supuesto, el derecho de los israelíes a vivir dentro de fronteras seguras. Son cosas que se tienen que dar en simultáneo, por eso yo tiendo a pensar que se trata más de un conflicto geopolítico, que uno de carácter religioso.

¿Se puede considerar una utopía que un día Israel y Palestina sean dos estados que se den la mano? ¿Qué tiene que pasar para que eso se realice?

El doble reconocimiento o esta idea de los dos estados, yo creo que no es posible por ahora. Estamos en un momento de gran dificultad, y muy lejos de que ese escenario se dé próximamente, salvo que sea a través de la fuerza. Mi ideal sería que esto sea fruto de un acuerdo entre ambas partes porque son dos países que viven uno junto al otro en un territorio muy limitado. Pero suponiendo que, por ejemplo, Palestina proclamara su independencia actualmente, eso no contaría con el respaldo de Israel y creo que llevaría a un conflicto abierto. Frente a esta postura, lo que podría surgir o plantearse es cuál sería la postura que tomaría la comunidad internacional al respecto, cómo va a intervenir.

Sin embargo vimos este año a varios países europeos alentar la independencia de Palestina...

Claro, eso sucedió también en los últimos meses: Estuvimos viendo una campaña alentando al reconocimiento del Estado palestino en varios países europeos, pero la pregunta al mismo tiempo es, bueno, junto con esta promoción de decir que se declare el Estado palestino, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Va a haber un embargo de armas contra Israel? ¿Va a haber sanciones económicas contra Israel? ¿Va a haber expulsión de Israel de organismos internacionales por estar violando el territorio de otro estado? Esas son una serie de preguntas que surgen cuando vemos a terceros países que agitan esta idea de la independencia. Yo creo que la idea de la independencia Palestina es un derecho, espero que se dé más temprano que tarde, pero me parece que hoy constituye un escenario muy difícil, que incluso agregaría mayor violencia de la región.

¿Y cuál es la posición de Netanyahu hoy? ¿Está empoderado o está perdiendo fuerza?

No, yo creo que está muy bien plantado, es un líder pragmático que ha hecho alianzas con diferentes espectros de la derecha, creo que es un líder muy versátil. Vamos a ver cómo llega a las elecciones del año próximo. No creo que se presente un escenario para decir que ha salido fortalecido en este 2025, pero sí decir que en cierto grado, Netanyahu ha logrado mantener el dominio en el conflicto. Llega prácticamente a 15 años, salvo algun pequeño paréntesis, de un dominio ininterrumpido de la política israelí.

Viendo el conflicto a 12 mil kilómetros de distancia, muchas veces no queda claro si Israel se alinea con Estados Unidos o si Estados unidos se alinea con Israel. ¿Quién depende de quién en esta historia?

Israel ha demostrado claramente en los últimos años una gran autonomía con respecto a los Estados Unidos. Más bien, Estados Unidos se alinea detrás de Israel. Es decir, Israel ha desarrollado una capacidad armística por fuera de los Estados Unidos que era hace su principal proveedor de armas. Entonces eso le ha dado cierta autonomía lo que le permite tomar decisiones a Israel sin contar con el consenso pleno de Estados Unidos y esto lo vimos especialmente reflejado en la presidencia de Biden, el mandatario anterior. Ahora con Donald Trump lo que vemos en general es solo una convergencia de intereses.

¿Y cómo tracciona Irán en esta guerra?

Irán es probablemente uno de los actores más debilitados en este conflicto. Creo que la capacidad de fuego que ha demostrado Israel por sobre Irán, las acciones de política exterior de Israel, como por ejemplo el asesinato de un importante líder palestino en territorio iraní; el desmantelamiento de Hezbolá en el sur del Líbano, son cuestiones en las cuales Israel ha demostrado su superioridad o ventaja por encima de Irán que ha quedado muy debilitado en el contexto regional.

Con la debilidad que presenta hoy Irán, ¿también se debilita al grupo Hamas en la Franja de Gaza?

Irán ha apoyado en los últimos años especialmente a Hamas. Desde que Hamas tomó el control de facto de la Franja de Gaza en 2007 cuenta con apoyo material y financiero de Irán, que cuenta con los aliados del llamado "eje de resistencia", que incluye a grupos como Hamás, Hezbolá en Líbano y los hutíes en Yemen entre otros. Irán ha dependido durante mucho tiempo de esta red de grupos paramilitares aliados en todo Oriente Medio como parte de su estrategia de disuasión.

Este enfoque lo ha protegido en gran medida de los ataques militares directos de Estados Unidos o de Israel, a pesar de las constantes amenazas y presiones. Sin embargo, en los últimos dos años, Israel ha asestado golpes significativos a esa red que está debilitada en la región.

En el contexto de los conflictos en Medio Oriente, ¿qué papel tiene Siria hoy tras haber sido devastada por la guerra?

La situación en Siria está tomando cada vez más estabilidad. Pero creo que hay un problema de fondo y es que no sabemos si el presidente Ahmed al-Charaa con sus antecedentes de militancia en el estado islámico, es Caperucita o el lobo, por decirlo de una manera figurativa. No se sabe aun si realmente ha moderado su figura para tratar con Estados Unidos, los países de Occidente y del Golfo, buscando de alguna manera gobernar una Siria para todos, o si en realidad todo se trata de la búsqueda de una venganza. Esa es una duda sobre cuál es el objetivo de foco que tiene el presidente al-Charaa.

Vemos que se está acercando fuertemente no solo a Estados Unidos, sino también a Turquía. Este rol que puede tomar Turquía como protector de Siria, va a terminar chocando; intereses en colisión, como se le llama, con esta ambición israelí de generar una zona de seguridad en el sur de Siria que impida el avance de tropas desde territorio sirio a Israel.

¿Cómo ve la cobertura del conflicto de Medio Oriente en los medios de Argentina?

Los medios argentinos hacen una cobertura muy parcializada y deficiente. Los medios argentinos están profundamente sesgados. No tengo duda de eso en función del análisis que realizan del conflicto otros medios europeos o latinoamericanos. Se ve claramente cómo informan las noticias y es de manera totalmente distinta a cómo se hace aquí en la Argentina.

Creo que la información que se distribuye en Argentina es muy parcial y favorable a Israel. Pero ello no evita lo que muestran las redes sociales, que han logrado de alguna manera contar las atrocidades que hemos visto en Gaza en los últimos años. En ese sentido las redes han podido reflejar aquí en Argentina lo que se puede ver en otras partes del mundo.

¿El mundo ve a Israel con otros ojos, distinto de como lo vemos desde aquí?

Israel ha demostrado su poder, su avance ha consolidado su victoria militar en el terreno de la región y se está consolidando como hegemonía regional, pero va perdiendo la batalla en la opinión pública. Eso me parece que está más que claro.

Ahora en Israel crece la controversia en torno a la investigación sobre la masacre del 7 de octubre perpetrada por Hamas porque el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dirigirá la comisión que definirá el mandato de esta investigación, cuando él podría ser objeto de la misma. Es como ser juez y parte.

La opinión pública mundial sobre Israel está polarizada y en gran medida es negativa, especialmente tras conflictos recientes, con críticas crecientes hacia sus tácticas militares y políticas, aunque cuenta con el apoyo firme de Estados Unidos; mientras países de Occidente muestran división y escepticismo, en naciones como Indonesia o Australia la visión negativa es mayoritaria, aunque existen focos de apoyo en lugares como India, Kenia y Nigeria.

¿Qué le pareció la reciente jura de los legisladores argentinos por Palestina y por Gaza?

Creo que tienen el derecho y la libertad de jurar por lo que quieran, por lo que mejor les parezca. Hemos escuchado a legisladores jurar por cada cosa que la verdad no me parece extraño ni criticaría que juren por lo que quieran.

¿Tiene alguna influencia la postura del presidente Milei, que hoy es la de nuestro país, en este conflicto?

Se puede coincidir o no con la postura que ha tomado el presidente argentino con respecto al conflicto de Medio Oriente, pero Milei dejó muy en claro en su campaña cuál era el posicionamiento que tenía y cuál era el proyecto que él pretendía implementar una vez que ganara. Entonces uno puede coincidir o no con el lineamiento que está llevando adelante la Argentina, pero eso no me impide ver el hecho de que la mayoría de los argentinos ha refrendado en dos ocasiones, incluso también en la última elección legislativa, el camino de Argentina en materia de política exterior.

Me parece muy bien que el presidente ponga manos a la obra y haga lo que se comprometió a hacer. A pesar de que no coincida con esa postura de abandonar la neutralidad y la equidistancia que siempre tuvo Argentina, creo que Milei está haciendo lo que prometió hacer en campaña y tiene para eso el apoyo de la población.

¿Se puede decir que la paz está lejos en Medio Oriente?

Se puede decir que hay una fragilidad grande y un escenario un poco mejor hoy que el que había al comienzos de año, pero no podemos llamar a esto un escenario de paz y desarrollo con lo que estamos viendo. Claramente no. Sin embargo, sensibilizarnos por las cuestiones humanas que vemos que ocurren en la guerra, por el hambre, por la sed, por los crímenes de civiles inocentes, nos puede acercar a la paz. Como humanidad tenemos que lamentar, tenemos que llorar y tenemos que empatizar con las víctimas no solo del conflicto de Medio Oriente sino de cualquier parte del mundo. Debemos recuperar de alguna manera la importancia de respetar la vida. Cada vida vale.

