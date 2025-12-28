La radiografía política de América Latina

"La gente ya estaba cansada de ese modelo y lo que estaba buscando era, no precisamente girar hacia la derecha, pero sí ya quería rostros nuevos", sintetiza Daniel Rivera, periodista de Acceso Informativo en Bolivia. En su país asumió Rodrigo Paz y puso fin a 20 años de gobiernos del MAS (Movimiento al Socialismo) o la izquierda.

En Chile también volvió un gobierno de derecha, con la victoria de José Antonio Kast. Cuando se conoció el triunfo, el presidente argentino Javier Milei celebró el "retroceso de la izquierda en la región".

Así, América Latina cierra el año con un mapa político fragmentado y atravesado por una fuerte polarización ideológica. Lejos de una tendencia homogénea, la región muestra un equilibrio inestable entre gobiernos de signo conservador, administraciones de izquierda y regímenes autoritarios consolidados, en un contexto de malestar social persistente, crisis económicas y desgaste institucional.

En los últimos años, varios países relevantes de la región viraron hacia posiciones de derecha, como Argentina, Bolivia y Chile, mientras que otros recorrieron el camino inverso, con retornos o consolidaciones de fuerzas progresistas en Brasil, Uruguay y Colombia. A la par, un tercer grupo de países mantuvo su signo político, desde el conservador Paraguay hasta gobiernos de orientación progresista o socialdemócrata como México, Costa Rica y República Dominicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sigue con las políticas de López Obrador.

A este esquema se suman los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que permanecen desde hace décadas bajo gobiernos fuertemente cuestionados por organismos internacionales por sus déficits democráticos, concentración de poder y restricciones a las libertades políticas.

En muchos países, las identidades políticas tradicionales se han diluido y han sido reemplazadas por liderazgos personalistas, coaliciones frágiles o proyectos que combinan elementos ideológicos contradictorios, dificultando una lectura lineal del escenario regional.

En el Cono Sur, conviven modelos opuestos. Brasil, bajo el liderazgo de Luiz Inácio Lula da Silva, reafirma una agenda de izquierda con vocación regional y multilateral, mientras que Argentina profundiza un giro liberal y conservador con Javier Milei. Uruguay volvió a manos del Frente Amplio con Yamandú Orsi, tras un interregno de centroderecha, y Paraguay mantiene el dominio histórico del Partido Colorado.

En la región andina

En la región andina, Colombia continúa con el experimento progresista de Gustavo Petro, mientras Ecuador se mueve en una zona ambigua: Daniel Noboa combina un discurso modernizador con prácticas más cercanas al liberalismo económico. Perú, en tanto, atraviesa una etapa de inestabilidad institucional, con un gobierno de centroderecha surgido tras la destitución de una presidenta progresista.

Centroamérica presenta uno de los cuadros más heterogéneos. Conviven allí gobiernos de izquierda democrática, como el de Guatemala con Bernardo Arévalo, experiencias socialdemócratas como Honduras, liderazgos conservadores con rasgos autoritarios como El Salvador bajo Nayib Bukele, y regímenes cerrados como el de Nicaragua.

México, con Claudia Sheinbaum, consolida la continuidad del proyecto de izquierda iniciado por Andrés Manuel López Obrador, mientras Panamá volvió a un gobierno conservador tras el recambio electoral de 2024. Costa Rica y República Dominicana mantienen administraciones de centroizquierda, aunque con estilos moderados.