Grido Helados 20% de descuento de lunes a viernes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Crecemos y nos desarrollamos para ofrecer productos de la más alta calidad: cremas heladas deliciosas, saludables y seguras. Queremos que cada cliente viva un momento especial, en un entorno agradable, cercano y familiar.

Desde el primer día nos propusimos alcanzar grandes objetivos y expandir nuestras fronteras. Ese espíritu de innovación y superación continua es lo que impulsa nuestro crecimiento generación tras generación.

Fortalecemos nuestros vínculos y acompañamos el desarrollo de cada miembro de nuestro equipo, porque creemos en el talento y en el valor de nuestra identidad familiar.

Apostamos a la evolución constante, creando ideas y propuestas que marcan tendencia. Compartimos nuestra experiencia y conocimiento para seguir construyendo una marca confiable, dinámica y siempre vigente.

Nos inspira estar cerca de nuestra comunidad, conectar con las personas y con su entorno, y convertirnos en la opción preferida de quienes buscan calidad, buen servicio y una experiencia memorable.

Con Club El Tribuno tenés 20% de descuento de lunes a viernes en todas las sucursales Grido de la provincia, en productos Frizzio, Familiar y Granel.