The Beats - A través del Tiempo 2x1 con Club

THE BEATS nos da la bienvenida a esta nueva experiencia con su renovado espectáculo recreando la música de los fabulosos de Liverpool en una noche repleta de magia y sorpresas.

Este 2025 es el momento perfecto para volver a revivir en un mismo escenario el movimiento musical y cultural más relevante de todos los tiempos, “The Beatles”, de una manera original como sólo THE BEATS puede lograrlo.

THE BEATS, liderado por Patricio Pérez (líder fundador) junto a su elenco dan vida en escena a George Harrison, John Lennon, Paul McCartney y Ringo Starr para el placer de todos los amantes del cuarteto de pop rock inglés.

El espectáculo musical más importante y premiado del mundo dando vida a “The Beatles” cuenta ya con más de 35 años de trayectoria.

THE BEATS estrena “A Través del Tiempo” la obra teatral- musical que utiliza la única colección completa que existe a nivel mundial de los instrumentos y amplificadores originales que utilizaban Los Cuatro Genios de Liverpool. Para la ambientación de cada acto, además de cambiar los instrumentos según la época que se evoque, cuentan con el vestuario completo que Los Beatles utilizaron entre 1962 y 1970. Conseguí tus entradas en boleterías del Teatro el mismo día de la función.