EXPERIENCIA QUEEN llega con su espectacular Greatest Hits Tour 2026

El show promete llevar al público a revivir los grandes éxitos de Queen en una única noche, transportándolos a los icónicos conciertos de la banda de manera fiel y deslumbrante.

Este espectáculo, que recrea a la perfección tanto la música como la escenografía de los conciertos de Queen, representan con notable exactitud a cada uno de los miembros originales del grupo. Con vestuarios auténticos y el uso de instrumentos originales, el espectáculo ofrece una experiencia única para los fanáticos de todas las edades.

El repertorio incluye himnos inolvidables como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”, entre otros, haciendo de cada función una verdadera fiesta de emociones. EXPERIENCIA QUEEN se convierte en una opción ideal para disfrutar en familia de la música de una de las bandas más legendarias de todos los tiempos.

Más sobre “Experiencia Queen”

EXPERIENCIA QUEEN se ha consolidado como un espectáculo de altísimo nivel artístico y musical. En sus presentaciones en Argentina, ha agotado entradas en grandes teatros como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Además, la banda ha llevado su show a otros países de la región como Uruguay, Paraguay y Chile. También ha participado en el festival Remind-GNP de Guadalajara (México), ante más de 12,000 espectadores.

EXPERIENCIA QUEEN se ha posicionado como un evento imperdible para todos los fanáticos de la música de Queen.