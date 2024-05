Olmedo también se presenta en Termas con el TC Pista

El piloto de Rosario de la Frontera, Jeremías Olmedo, correrá la quinta fecha del TC Pista en el circuito internacional, ubicado en Termas de Río.

La categoría que escolta cada fin de semana al Turismo Carretera se prepara para la quinta presentación del campeonato 2024, que se desarrollará en el circuito internacional santiagueño, con una particularidad, esta vez el automovilismo nacional tendrá una fecha histórica en la que correrán de manera conjunta el TC y el Turismo Nacional. Las expectativas que se generaron en torno a esta carrera son muy buenas, ya que, se juntarán las dos categorías más importantes del país para compartir sus competencias.

Olmedo, se encamina como uno de los favoritos para este fin de semana, que si bien, no será local porque no es el autódromo de Salta, por la proximidad a la provincia de la cual es oriundo el piloto, prácticamente correrá como si lo fuera.

Al respecto de esto Olmedo expresó: "Venimos de una muy buena racha, en la que logramos subirnos al podio en todas las fecha con victoria incluida y continuamos liderando el campeonato. Esto es el resultado de mucho trabajo por parte del equipo y no nos quedamos en eso vamos por más. Termas es un circuito especial para mi, ya que por la proximidad con Salta, van muchos amigos, familia, conocidos y público salteño que nos hace el aguante en cada fecha, correr con tu gente cerca no tiene precio. Además es un autódromo que me sienta bien, casi todas las veces que vine me subí al podio, esperamos repetir esos buenos resultados."

La actividad en pista dará inicio hoy, a las 8:30, con el único entrenamiento previsto y continuarán con la jornada clasificatoria a las 11:46 (primer tercio). En horas de la tarde está previsto que la actividad continúe con las series a partir de las 17.20.

Mañana se correrá la quinta final del año a las 11:45, pautada a 20 vueltas o un máximo de 40 minutos. Se emitirá por la TV Pública y MotorPlay.