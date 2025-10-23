PUBLICIDAD

24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Club de caza y pesca Villa Cristina
Elecciones
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre
Deportes

Maxi Arce continúa a paso firme en el Panamericano de Chile

Junto a Sánchez Blasco, Argentina derrotó al Seleccionado de Paraguay por 7-6 y 7-6.
Viernes, 24 de octubre de 2025 01:37
El salteño Maxi Arce Simo sigue sumando triunfos y ayer, haciendo dupla con Sánchez Blasco, sumó un punto más para el triunfo argentino frente al seleccionado de Paraguay, en este torneo Panamericano Absoluto de Pádel que se lleva a cabo en Chile y dónde el embajador deportivo de Salta junto con el campeón Mundial Libak son los principales referentes de un seleccionado que se encamina al título.
El resultado para la Selección albiceleste fue 7-6 7-6, en el mejor partido del día y donde la dupla  paraguaya formada por la dupla Abud ( ex top ten del circuito A1Padel) y González,  plantaron dura  batalla. El encuentro se definió en la muerte súbita sumando un punto más para la Argentina  que aseguraba el primer lugar en el grupo y esperaba rival para los cruces definitorios.
Arce, después del Panamericano, viajará rumbo a Europa  para seguir la gira de cierre de año  del circuito mundial Premier Padel que lo llevará a países como Kuwait  y Egipto entre otros, para luego retornar a Argentina dónde tiene algunos compromisos asumidos con clínicas y exhibiciones, antes de inciar las vacaciones a comienzos de 2026.

Temas de la nota

