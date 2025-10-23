La Agencia Provincial de Deportes avanza en el torneo Regional

inicia sesión o regístrate.
Con el fin de avanzar en el desarrollo de las instituciones y del Torneo Regional Amateur 2025/2026, hoy a partir de las 12 horas, las autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes recibirán en el estadio Martearena a los presidentes y delegados de los 13 clubes salteños que están disputando el campeonato.
Cabe destacar que hace unos días el presidente del ente provincial, Sergio Chibán los recibió y adelantó que "el Gobierno provincial realizará un esfuerzo enorme para darle una ayuda económica a los clubes salteños que participan en este inicio de etapa en el torneo más difícil del futbol argentino".
En la oportunidad estuvieron presentes Manuel Pailler de Sportivo Pocitos y de la Liga San Martin, Roberto Gastal y Leopoldo Yapura (Liga de Valle y de Social Boroquímica), Ariel Osores (Liga de Metán), Cespedes (Liga Orán), Santiago Reales (Liga Calchaqui), Adrián Alarcón (Svo. Animana), Susana Córdoba (La Tablada de Gral Güemes), Luis Ceballos (Liga Guemense), Ramón Apaza (Republica Castañares, Ramiro Schiavonni (Los Cachorros) y Raúl López de Ceferino F.C.).