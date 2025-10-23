PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Club de caza y pesca Villa Cristina
Elecciones
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre
Club de caza y pesca Villa Cristina
Elecciones
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

La Agencia Provincial de Deportes avanza en el torneo Regional

El presidente Sergio Chibán se reunirá nuevamente hoy con los 13 clubes salteños en el estadio Martearena.
Viernes, 24 de octubre de 2025 01:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Con el fin de avanzar en el desarrollo de las instituciones y del Torneo Regional Amateur 2025/2026, hoy a partir de las 12 horas, las autoridades de la Agencia Provincial Salta Deportes recibirán en el estadio Martearena a los presidentes y delegados de los 13 clubes salteños que están disputando el campeonato.
Cabe destacar que hace unos días el presidente del ente provincial, Sergio Chibán los recibió y adelantó que "el Gobierno provincial realizará un esfuerzo enorme para darle una ayuda económica a los clubes salteños que participan en este inicio de etapa en el torneo más difícil del futbol argentino".
En la oportunidad estuvieron presentes Manuel Pailler de Sportivo Pocitos y de la Liga San Martin, Roberto Gastal y Leopoldo Yapura (Liga de Valle y de Social Boroquímica), Ariel Osores (Liga de Metán), Cespedes (Liga Orán), Santiago Reales (Liga Calchaqui), Adrián Alarcón (Svo. Animana), Susana Córdoba (La Tablada de Gral Güemes), Luis Ceballos (Liga Guemense), Ramón Apaza (Republica Castañares, Ramiro Schiavonni (Los Cachorros) y Raúl López de Ceferino F.C.).

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD