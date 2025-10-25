PUBLICIDAD

25 de Octubre
Javier Milei
Prevención de suicidios
Clima en Salta
Dólares
Lourdes Fernández
Tensión en la Serie A: fuerte cruce entre Lautaro Martínez y Antonio Conte en el Napoli-Inter

El delantero argentino protagonizó un fuerte entredicho con el estratega italiano que fue captado por las cámaras. 
Sabado, 25 de octubre de 2025 17:40
FOTO: Reuters
En el medio del encuentro entre Napoli e Inter, el centro delantero Lautaro Martínez protagonizó un fuerte episodio con su ex director técnico Antonio Conte. 

El “Toro” notó un reclamo por parte del D.T de Napoli y decidió llevar a cabo un polémico accionar: le hizo la seña de cobarde, le gritó “cagón” reiteradas veces y se tocó los genitales con sus manos. 

De esta manera, el bahiense demostró dos sensaciones claras: el desprecio que siente por su ex entrenador y la impotencia del partido.

 

