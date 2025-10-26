Se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 17°

inicia sesión o regístrate.
17:42
Sainz recibió una penalización de 5 segundos
El español excedió el límite de velocidad en la zona de pits.
17:38
25 vueltas: Norris con 12 segundos de ventaja respecto a Leclerc
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Max Verstappen
- George Russell
- Yuki Tsunoda
Colapinto se ubica en la 18° posición.
17:37
Hamilton cumplió la penalización
Tras completar la sancion de 10 segundos, el británico cayó a la decimocuarta posición.
17:26
Hamilton recibió una penalización de 10 segundos
El británico realizo una maniobra ilegal para mantener la tercera posición y fue sancionado.
17:25
15 vueltas: Norris lidera con comodidad
El británico se mantiene en la cima con tranquilidad:
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Oliver Bearman
- Max Verstappen
Colapinto se ubica en la 19° posición
17:19
Piastri busca acercarse a los lideres
El australiano adelantó a Yuki Tsunoda y alcanzó la octava ubicación.
17:17
Bearman sorpendió, supero a Verstappen y quedó cuarto
El piloto de Haas adelantó a Vertsappen y lo relegó a la quinta posición.
17:11
5 vueltas: Verstappen adelantó a Russell
- Lando Norris (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
17:04
Comenzó la carrera
Norris, Leclerc y Hamilton comenzaron en las primeras tres posiciones.
Verstappen adelantó una posición y está cuarto.