Se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 17°

17:42

Sainz recibió una penalización de 5 segundos

El español excedió el límite de velocidad en la zona de pits.

17:38

25 vueltas: Norris con 12 segundos de ventaja respecto a Leclerc

Lando Norris Charles Leclerc Max Verstappen George Russell Yuki Tsunoda

Colapinto se ubica en la 18° posición.

17:37

Hamilton cumplió la penalización

Tras completar la sancion de 10 segundos, el británico cayó a la decimocuarta posición.

17:26

Hamilton recibió una penalización de 10 segundos

El británico realizo una maniobra ilegal para mantener la tercera posición y fue sancionado.

17:25

15 vueltas: Norris lidera con comodidad

El británico se mantiene en la cima con tranquilidad:

Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton Oliver Bearman Max Verstappen

Colapinto se ubica en la 19° posición

17:19

Piastri busca acercarse a los lideres

El australiano adelantó a Yuki Tsunoda y alcanzó la octava ubicación.

17:17

Bearman sorpendió, supero a Verstappen y quedó cuarto

El piloto de Haas adelantó a Vertsappen y lo relegó a la quinta posición.

17:11

5 vueltas: Verstappen adelantó a Russell

Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes)

17:04

Comenzó la carrera

Norris, Leclerc y Hamilton comenzaron en las primeras tres posiciones.

Verstappen adelantó una posición y está cuarto.