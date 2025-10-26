PUBLICIDAD

26 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Deportes

Se corre el Gran Premio de México de Fórmula 1: Norris lidera y Colapinto marcha 17°

Domingo, 26 de octubre de 2025 17:45
17:42

Sainz recibió una penalización de 5 segundos

El español excedió el límite de velocidad en la zona de pits.

17:38

25 vueltas: Norris con 12 segundos de ventaja respecto a Leclerc

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Max Verstappen
  4. George Russell
  5. Yuki Tsunoda

Colapinto se ubica en la 18° posición.

17:37

Hamilton cumplió la penalización

Tras completar la sancion de 10 segundos, el británico cayó a la decimocuarta posición.

17:26

Hamilton recibió una penalización de 10 segundos

El británico realizo una maniobra ilegal para mantener la tercera posición y fue sancionado.

17:25

15 vueltas: Norris lidera con comodidad

El británico se mantiene en la cima con tranquilidad:

  1. Lando Norris
  2. Charles Leclerc
  3. Lewis Hamilton
  4. Oliver Bearman
  5. Max Verstappen

Colapinto se ubica en la 19° posición

17:19

Piastri busca acercarse a los lideres

El australiano adelantó a Yuki Tsunoda y alcanzó la octava ubicación.

17:17

Bearman sorpendió, supero a Verstappen y quedó cuarto

El piloto de Haas adelantó a Vertsappen y lo relegó a la quinta posición.

17:11

5 vueltas: Verstappen adelantó a Russell

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Charles Leclerc (Ferrari)
  3. Lewis Hamilton (Ferrari)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. George Russell (Mercedes) 

17:04

Comenzó la carrera

Norris, Leclerc y Hamilton comenzaron en las primeras tres posiciones.

Verstappen adelantó una posición y está cuarto.

