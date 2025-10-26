Resultados elecciones legislativas 2025 SALTA: minuto a minuto, EN VIVO, a qué hora se sabrá quién ganó y dónde ver el escrutinio provisorio

Las elecciones legislativas 2025 en Argentina se desarrollan este domingo 26 de octubre con una alta expectativa en todo el país. En Salta, miles de votantes definen quiénes representarán a la provincia en el Congreso Nacional, mientras avanza el escrutinio provisorio que comenzará a conocerse desde las 21. En esta cobertura en vivo de El Tribuno, podés seguir el minuto a minuto de los resultados, declaraciones de los candidatos, participación ciudadana y todas las actualizaciones desde los centros de votación. Además en vivo, no te pierdas nuestra cobertura en Streaming por nuestro canal de YouTube.

MINUTO A MINUTO ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

18:15 | La participación electoral fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia

La participación electoral en los comicios legislativos de hoy fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

18.00 | Cierre de mesas y comienza el escrutinio provisorio

Las urnas se cerraron a las 18 en todo el territorio nacional. De allí en adelante comienza el escrutinio provisorio con datos preliminares, aunque el recuento definitivo estará disponible más adelante.

17.54 | Expectativa por los primeros resultados preliminares

Según la autoridad electoral, los primeros datos del escrutinio provisorio se podrán divulgar desde alrededor de las 21 o cuando se haya cumplido un porcentaje significativo de mesas escrutadas. Este será el momento decisivo para ver cómo se distribuye el apoyo en las 24 provincias.

Clic para seguir los resultados preliminares

17.50 | Elecciones legislativas octubre 2025: qué pasa si no fui a votar, cómo evitar sanciones y de cuánto es la multa

Si no votaste en las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, todavía podés justificar tu ausencia o pagar la multa ingresando a infractores.padron.gob.ar. Conocé de cuánto es la sanción, los plazos para regularizar tu situación y cómo evitar penalidades.

Más información: clic aquí

17 | Elecciones legislativas 2025: hasta las 17 votó más del 58% del padrón nacional

A horas del cierre, la Cámara Nacional Electoral informó que hasta hoy a las 17, apenas votó el 58,5 % de los más de 36 millones de argentinos habilitados para sufragar.



