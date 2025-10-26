PUBLICIDAD

26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Elecciones 2025: la participación electoral fue del 66%, la más baja desde la vuelta de la democracia

36 millones de argentinos estaban habilitados para votar y renovar el Congreso. 
Domingo, 26 de octubre de 2025 18:24
Baja participación de la ciudadanía en estas elecciones legislativas. Foto: Javier Rueda
La participación electoral en los comicios legislativos de hoy fue del 66 por ciento, según informaron fuentes oficiales, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

A través estas elecciones, que se llevaron a cabo por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado.

Los comicios para las elecciones legislativas cerraron a las 18 de hoy en todo el país sin que se registraran demoras ni mayores incidentes.

Según informó la Dirección Nacional Electoral (DINE), a las 18 había votado el 66% del padrón en todo el territorio nacional

Noticia en desarrollo...

 

